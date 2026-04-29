Sabatina de Jorge Messias: entenda as projeções de voto e quem deve votar contra o indicado de Lula

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Publicado em 29/04/2026 às 08:45

Alterado em 29/04/2026 às 08:45

Por Júlia Motta - Nesta quarta-feira (29) acontece a sabatina do Advogado-Geral da União, Jorge Messias, no Senado Federal. Indicado para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) pelo presidente Lula (PT), Messias será avaliado pelos senadores na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

De acordo com o relator da indicação, o senador Weverton (PDT-MA), Messias tem um ambiente “totalmente favorável” no Senado para a sua aprovação. Segundo o senador, Messias conversou com parlamentares nos últimos meses e o ambiente político é mais favorável ao advogado-geral agora do que no fim do ano passado.

“O ambiente pró-Messias é totalmente favorável, a gente percebe que ele fez visitas individuais a diversos senadores, inclusive independentes”, declarou, como destaca o Congresso em Foco.

Ainda de acordo com o relator, Messias já conta com 45 votos no Plenário para aprovação de seu nome ao Supremo. Ao todo, o indicado precisa ter pelo menos 41 votos favoráveis para ser aprovado.

Projeção de votos

Para a base governista, Messias deve ser aprovado mesmo que o placar não tenha uma diferença muito grande entre votos favoráveis e desfavoráveis. Em entrevista à TV Senado, a senadora Teresa Leitão (PT-PE) declarou que o clima é de “diálogo e convencimento”, o que indicia a chance da aprovação de Messias.

Já a senadora Damares Alves (Republicanos-DF), na mesma entrevista, afirmou que a oposição está articulando não votar pela aprovação de Messias porque acredita que ele vai para o Supremo para “militar”.

O líder da oposição no Congresso, Izalci Lucas (PL-MG), afirmou, nesta segunda-feira (27) que a bancada do PL votará contra a aprovação do advogado. Reforçando essa projeção, o senador Sergio Moro (PL-PR) declarou, nesta terça-feira (28), que votará contra Messias.

Na CCJ, onde Messias precisa de pelo menos 14 votos para sua votação ser levada ao Plenário, o governo calcula 16 votos. As articulações estão sendo lideradas pelos senadores Jaques Wagner (PT-BA) e Randolfe Rodrigues (PT-AP). A votação também contará com o apoio de ministros e ex-ministros do governo Lula, como Wellington Dias (Desenvolvimento Social) e Camilo Santana (PT-CE), que vão somar na votação favorável.