Irmãos Borges, do Clube da Esquina, explicam por que se retiraram durante discurso do Zema

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Publicado em 23/04/2026 às 12:40

Alterado em 23/04/2026 às 12:40

Por Julinho Bittencourt - A cerimônia da Medalha da Inconfidência, realizada em Minas Gerais, foi marcada pela saída dos compositores Márcio Borges e Yé Borges durante o discurso do governador Romeu Zema (Novo). O episódio ocorreu antes do encerramento do evento, enquanto o chefe do Executivo fazia uma fala prolongada diante das autoridades presentes.

Márcio Borges foi homenageado com a Grande Medalha da Inconfidência. Já Yé Borges recebeu a honraria em nome do irmão de ambos, Lô Borges, falecido em 2 de novembro de 2025.

Ao ser perguntado pela Fórum se queriam dar alguma declaração sobre terem deixado o recinto durante o discurso do governador, Yê Borges foi curto e grosso:

“Nossa saída do recinto foi nossa declaração”, disse. E ainda completou: “Você ouviu o discurso? Não havia condições de continuar ali”, encerrou.

O discurso

Durante a solenidade, Zema fez um discurso extenso, com críticas a decisões do Supremo Tribunal Federal e a outros atores do cenário político nacional. A fala ocorreu na etapa final do evento, após a entrega das medalhas aos homenageados.

Foi nesse momento que Márcio Borges e Yé Borges deixaram o palco, antes da conclusão oficial da cerimônia. Não houve interrupção formal do evento.