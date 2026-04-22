Lula ressalta ajuda de Portugal em acordo Mercosul-UE e diz querer parceria do país com Brasil

Lula ressaltou que o acordo abriria um mercado de US$ 22 bilhões e criticou o parlamento europeu que moveu recursos para impedir a entrada em vigor do acordo

Publicado em 22/04/2026 às 06:05

Alterado em 22/04/2026 às 08:06

Lula da Silva durante reunião privada com o presidente da República Portuguesa, António José Seguro. no Palácio Nacional de Belém, em Lisboa Foto: Ricardo Stuckert

Em visita a Portugal, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), defendeu a assinatura do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Lula ressaltou a ajuda de Portugal para a assinatura do acordo. “Queremos que Portugal seja um parceiro comercial do Brasil e não só entrada para a União Europeia”, disse Lula ao lado do primeiro-ministro português, Luís Montenegro, em declaração conjunta após reunião a portas fechadas.

Lula ressaltou que o acordo abriria um mercado de US$ 22 bilhões e criticou o parlamento europeu que moveu recursos para impedir a entrada em vigor do acordo.

“Agriculturas do Brasil e da UE não são competitivas, mas complementares”, defendeu o presidente brasileiro, em referência a países europeus, principalmente à França, cujo os agricultores criticam o acordo pela alta competitividade do agronegócio brasileiro que os ameaçaria.

Ainda tratando do comércio global, Lula defendeu a recuperação da Organização Mundial do Comércio (OMC) e criticou o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, por não dar continuidade à assinatura de acordos quando assumiu o cargo.

“Quem na década de 80 defendia livre comércio se tornou protecionista”, disse o presidente brasileiro, que também citou a China como exemplo de ganho de competitividade.

Lula reforçou que o Brasil não aceita uma guerra fria na qual seria obrigado a optar pelo comercio com os EUA ou com a China.

Portugal está empenhado no aprofundamento do acordo Mercosul-UE, diz primeiro-ministro



O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, afirmou que Portugal defende o acordo entre a União Europeia e o Mercosul. “Estamos empenhados no aprofundamento do acordo Mercosul-UE”, disse Montenegro na manhã desta terça-feira, 21, durante declaração conjunta, em Lisboa, com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Montenegro ressaltou o esforço do Brasil para a assinatura do acordo, destacando o papel do presidente brasileiro.

O primeiro-ministro afirmou que Portugal quer ser um parceiro do Brasil em sua entrada na economia europeia, assim como o Brasil é parceiro de empresas portuguesas que atuam no País.

Imigração

Montenegro também disse que, mesmo que tenham ocorrido episódios conflituosos, os imigrantes brasileiros têm se comportado em Portugal e que quer receber mais imigrantes do Brasil.

Ele ponderou que houve alguns “focos de perturbação”, mas que, em sua visão, é algo natural e que, inclusive, ocorre com comunidades portuguesas em outros países.

ONU

Montenegro também agradeceu o apoio brasileiro à candidatura portuguesa para integrar o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. “Queremos o português como uma língua oficial da ONU”, disse.

União

O primeiro-ministro ressaltou as parcerias comerciais e militares e que buscará união entre as economias luso-brasileira.

“A ligação entre Portugal e o Brasil é fundamental para reerguer a ordem mundial”, concluiu Montenegro.