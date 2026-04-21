A resposta do Itamaraty aos EUA após expulsão de delegado que denunciou Ramagem

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Publicado em 21/04/2026 às 10:03

Alterado em 21/04/2026 às 10:03

Por Yuri Ferreira - O Ministério das Relações Exteriores do Brasil manifestou discordância quanto à determinação das autoridades dos Estados Unidos para que o delegado da Polícia Federal Marcelo Ivo de Carvalho deixe o território americano. Segundo fontes do governo brasileiro, não houve comunicação prévia formal por parte de Washington sobre a medida. A informação é do Metrópoles.

A informação foi transmitida de maneira indireta, o que contraria os protocolos diplomáticos estabelecidos entre as duas nações. O Itamaraty afirmou que aguarda a recepção de um comunicado oficial através dos canais competentes antes de adotar qualquer providência definitiva ou emitir uma nota pública mais detalhada.

A solicitação de retirada do agente foi divulgada pelo Departamento de Estado dos EUA na segunda-feira, 20 de abril de 2026. A decisão ocorre após a atuação do delegado nas investigações que culminaram na prisão do ex-deputado Alexandre Ramagem (PL) em solo americano. Ramagem foi detido, mas liberado dois dias após a operação.

Marcelo Ivo de Carvalho possui 22 anos de carreira na Polícia Federal. Ele ingressou na corporação já no cargo de delegado. Sua trajetória inclui a função de superintendente da PF na Paraíba, entre fevereiro de 2022 e janeiro de 2023. Anteriormente, comandou a delegacia regional de investigação e combate ao crime organizado em São Paulo, de março de 2018 a maio de 2021.

Desde agosto de 2023, o delegado exercia a função de oficial de ligação da Polícia Federal em Miami, nos Estados Unidos. Este cargo é estratégico para a cooperação internacional em matéria de segurança pública e troca de informações entre as polícias dos dois países.

A confirmação da ordem de expulsão veio por meio do perfil oficial do Escritório para o Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado na rede social X, no final da tarde da segunda-feira (20).

Substituição

Documentos oficiais confirmam que a Polícia Federal (PF) já havia determinado a substituição do delegado Marcelo Ivo de Carvalho no cargo de oficial de ligação junto ao Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE), em Miami.

A portaria, assinada em 17 de março e publicada no Diário Oficial da União em 20 de março, designa a delegada Tatiana Alves Torres para assumir a função.

A troca de pessoal foi formalizada cerca de um mês antes de o Departamento de Estado dos EUA solicitar, em 20 de abril de 2026, a saída de Marcelo Ivo do território americano.

Tatiana Alves Torres foi selecionada para cumprir uma missão de dois anos no posto. Ela assume oficialmente a vaga deixada por Marcelo Ivo como ponto de contato entre a Polícia Federal brasileira e as autoridades de imigração americanas na Flórida. A antecipação da portaria sugere que a rotatividade no cargo fazia parte do planejamento interno da corporação.