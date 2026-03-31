Lula: Alckmin vai ter que deixar o Mdic porque é candidato a vice outra vez

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Publicado em 31/03/2026 às 11:32

Alterado em 31/03/2026 às 11:32

Por Mateus Maia, Gabriel de Sousa e Gabriel Hirabahasi - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou na reunião ministerial desta terça-feira, 31, que Geraldo Alckmin será seu candidato a vice-presidente novamente. Havia uma indefinição sobre qual seria o papel do atual ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio nas eleições de 2026. Com isso, o ministro repetirá a chapa de 2022 com o petista.

“Companheiro Alckmin que vai ter que deixar o Mdic. Ele vai ter que deixar porque ele é candidato a vice-presidente da república outra vez. E ele vai deixar o Mdic”, afirmou em sua fala de abertura.

Além disso, o presidente comentou a situação de outros ministros. Disse que José Múcio, da Defesa, fica até o fim do governo porque ele foi chamado para ficar um ano e completará todo o mandato. Além de Simone Tebet, do Planejamento, que deixará a Pasta para disputar o Senado por São Paulo.

“Eu acho que cada um de vocês tem um desejo, tem uma vocação, tem uma aspiração e que Deus abençoe que vocês cumpram essa vocação de vocês. Naquilo que eu puder ajudar, eu vou ajudar”, completou.

A reunião ministerial convocada por Lula é a primeira do ano e feita com o intuito de apresentar um balanço dos ministros que vão deixar a Esplanada por causa do prazo de desincompatibilização dos cargos. Quem for disputar as eleições em outubro, precisa deixar cargos no Executivo até o sábado, 4. No encontro, o presidente também apresentou os sucessores em pastas cujo futuro já está definido.