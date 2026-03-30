Flávio Bolsonaro chefiava esquema de corrupção em hospitais do Rio, denuncia deputado da bancada evangélica

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Publicado em 30/03/2026 às 19:36

Alterado em 30/03/2026 às 19:36

Por Henrique Rodrigues - O deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ), figura influente na poderosa bancada evangélica e nome sempre presente nas decisões políticas do bolsonarismo durante a presidência do líder extremista hoje condenado por golpe de Estado, resolveu não fazer rodeios e explicar por que a todo tempo se manteve contrário à indicação do nome do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como candidato da extrema direita nas eleições deste ano: Flavio seria um criminoso corrupto que chefiaria um esquema na saúde pública federal do Rio, afirma.

Para ele, o que ocorrerá com Flávio Bolsonaro em pouco tempo é inevitável, já que as supostas falcatruas estão nas mãos dos adversários políticos e autoridades.

“Por mais que o senador Flávio Bolsonaro desponte nas pesquisas hoje, já em algumas à frente do atual presidente da República, e repito, a quem nunca dei meu voto ou votei em seu partido, mas a despeito hoje do senador Flávio Bolsonaro estar em algumas pesquisas despontando à frente do atual presidente, eu não tenho dúvida nenhuma que a fragilidade, sua fragilidade moral, fará com que ele não se sustente por muito tempo à frente de nenhuma pesquisa… E por isso eu fui contra essa indicação do senador Flávio Bolsonaro por seu pai, o ex-presidente Bolsonaro”, declarou o parlamentar em vídeo publicado no canal Amado Mundo, no YouTube (veja abaixo).

Declaração de Otoni de Paula a partir de 29”38.