Perfis de fofoca atacam Lula com patrocínio de bet ligada a amigo de Ciro Nogueira, diz portal

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Publicado em 27/03/2026 às 08:59

Alterado em 27/03/2026 às 08:59

Por Diego Feijó de Abreu - Perfis de fofoca com milhões de seguidores nas redes sociais passaram a funcionar como uma engrenagem de propaganda política contra o governo Lula e a favor de nomes da direita, em uma operação que recoloca no centro da cena o entorno do senador Ciro Nogueira (PP-PI). As publicações aparecem vinculadas à 7games.bet, empresa associada ao empresário Fernando Oliveira Lima, o Fernandin OIG, nome próximo ao cacique do Centrão.

Segundo apuração exclusiva do ICL Notícias, publicada nesta quinta-feira (26), páginas como Alfinetei, Babadeira, Otariano e Fofoquei passaram a publicar ataques a Luiz Inácio Lula da Silva e conteúdo favorável a Tarcísio de Freitas, Flávio Bolsonaro e Nikolas Ferreira. A reportagem aponta que parte desse material é exibida com a marca da 7games.bet, ligada a Fernandin OIG.

O ponto político mais sensível da revelação é justamente a conexão com Ciro Nogueira. O empresário citado na apuração mantém relação com o senador, uma das principais lideranças do bloco de oposição a Lula e peça central do jogo eleitoral da direita para 2026. Com isso, o caso deixa de ser apenas um episódio de impulsionamento irregular em páginas de entretenimento e passa a ter peso político mais amplo.

Ciro Nogueira entra no centro da repercussão

O elo entre Fernandin OIG e Ciro Nogueira já apareceu em outras frentes. Em maio do ano passado, a Revista Fórum mostrou que Ciro Nogueira viajou para Mônaco em jato de luxo de investigado na CPI das Bets. Dias depois, a Fórum voltou ao tema e relatou que o senador se complicou após o episódio do voo internacional em aeronave ligada ao empresário.

Em julho, outra reportagem da Fórum revelou que Fernandin OIG comprou três apartamentos da Ciro Nogueira Agropecuária e Imóveis, ampliando a repercussão sobre a relação entre os dois. Agora, a nova apuração expõe um braço digital dessa engrenagem, com páginas de fofoca atuando como difusoras de conteúdo político em massa.

Perfis de entretenimento viram canais de propaganda

De acordo com a reportagem, a Alfinetei, que soma mais de 25 milhões de seguidores no Instagram, publicou vídeos com ataques diretos ao governo federal e críticas distorcidas sobre temas como IPVA e programas sociais. Em comum, os posts exibem a logomarca da 7games.bet.

A Babadeira, com 2,7 milhões de seguidores, também aparece no levantamento com o mesmo padrão. Segundo o ICL, a página publicou conteúdo afirmando que Flávio Bolsonaro derrotaria Lula em 2026 e também explorou mensagens depreciativas contra o presidente. Ao mesmo tempo, perfis do mesmo circuito passaram a promover Tarcísio e Nikolas em postagens positivas.

O mecanismo amplia o alcance da propaganda porque desloca o conteúdo político para páginas de entretenimento de massa. Em vez de falar apenas com bolsonaristas ou eleitores já engajados, a mensagem entra no feed de públicos muito mais amplos, com aparência de postagem leve, viral e cotidiana.

Repercussão reforça modelo visto em outras ofensivas digitais

A lógica lembra outras operações recentes de amplificação da direita nas redes. Em março, a Fórum revelou que Nikolas Ferreira recrutou um exército de clipadores para gerar cortes e inflar sua presença digital, mostrando como estruturas paralelas de distribuição passaram a operar com mais agressividade e escala.

No caso agora revelado, a diferença é o uso de páginas de fofoca como veículo de propaganda patrocinada. O resultado é uma combinação de entretenimento, aposta on-line e influência política que joga luz sobre a atuação de operadores privados no debate público e empurra o entorno de Ciro Nogueira para o centro de mais uma controvérsia digital.