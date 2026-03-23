Globo pede desculpas: Em nota protocolar, Andréia Sadi diz que PowerPoint estava errado

Publicado em 23/03/2026 às 16:47

Alterado em 23/03/2026 às 16:47

Por Henrique Rodrigues - A GloboNews reconheceu que o PowerPoint levado ao ar na última sexta-feira (20) no programa Estúdio I, tratando do escândalo do Banco Master e criminalizando com dados sem nenhum sentido o governo Lula e o PT, estava errado. A arte gráfica apresentada na atração gerou uma estrondosa repercussão negativa entre a imprensa independente, ex-jornalistas da emissora, mundo político e nas redes sociais.

Quem ficou incumbida do constrangedor pedido de desculpas foi a âncora do programa, Andréia Sadi, que leu uma nota explicando quais seriam os erros contidos no PowerPoint, embora ainda assim não tenha citado os nomes dos verdadeiros envolvidos no escândalo bilionário de corrupção e atentado contra o sistema bancário brasileiro.

“Deixa eu registrar aqui pra vocês… Na última sexta, a gente exibiu aqui uma arte, com o objetivo de apresentar as conexões do Vorcaro com políticos e acessos relevantes, como a gente já fez em outras ocasiões… No entanto, o material estava errado e incompleto, e também não deixou claro o critério que foi usado para a seleção das informações… Esse conteúdo acabou misturando contatos institucionais com nomes que Vorcaro menciona como tendo conexão contratual ou pessoal com ele, além de outros nomes sob análise da PF, ou que à luz das informações apuradas até aqui podem ser classificados como não republicanos… A arte também está incompleta, pois não foram incluídos nomes que já se tornaram públicos por envolvimento com o caso Master, como os de ministros do Supremo e políticos, nem ex-diretores do Banco Central que estão sob escrutínio da Polícia Federal por suspeitas de corrupção na relação com o banqueiro… Diante de um material incompleto e em desacordo com nossos princípios editoriais, a gente pede desculpas”, disse Sadi.

A jornalista, embora se desculpado pela publicação que envolveu o presidente Lula e outras figuras da esquerda de forma não verídica no caso, não citou nomes como os dos governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, e Cláudio Castro (PL), do Rio, nem do ex-presidente do Banco Central Roberto Campos Neto. Tampouco o nome de Jair Bolsonaro (PL), que recebeu uma doação milionária de Vorcaro e de seu principal operador, Fabiano Zettel, foi pronunciado e incluído por ela.