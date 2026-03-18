Presidente do União Brasil teria intermediado milhões do RioPrevidência no Master, e dito que ganharia bilhões com a venda do banco de Vorcaro ao BRB

O empresário Daniel Vorcaro, controlador do Master, conheceu Rueda por meio de Paulo Henrique Costa, então presidente do BRB

Publicado em 18/03/2026 às 07:51

Alterado em 18/03/2026 às 07:51

Por Guilherme Levorato - O presidente do União Brasil, Antônio Rueda, afirmou a interlocutores que poderia obter ganhos bilionários ao intermediar a venda do Banco Master ao Banco de Brasília (BRB), segundo Andreza Matais, do Metrópoles. O dirigente partidário teria participado de articulações relacionadas ao negócio e buscado aproximação com envolvidos na operação.

O empresário Daniel Vorcaro, controlador do Master, conheceu Rueda por meio de Paulo Henrique Costa, então presidente do BRB. Mensagens obtidas indicam que Costa relatou a Vorcaro um encontro com o dirigente do União Brasil, além de transmitir o interesse de Rueda em se reunir com o empresário. Em paralelo, o dirigente também teria atuado para viabilizar a aplicação de recursos do Fundo de Previdência do Rio de Janeiro no Banco Master.



Rueda, à direita, com Bolsonaro e Bacellar, o controvertido ex-presidente da Alerj (arquivo) Foto: reprodução

À frente do terceiro maior partido do país, Rueda tornou-se alvo político do Palácio do Planalto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já manifestou publicamente insatisfação com o dirigente. No meio político, também chama atenção o crescimento patrimonial de Rueda, acompanhado de ostentação com bens de luxo, festas e propriedades.

O núcleo político do governo federal avalia que investigações envolvendo o caso Master ainda podem atingir não apenas Rueda, mas também o senador Ciro Nogueira (PP-PI) e o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (União Brasil). O grupo é visto como uma base potencial de apoio a um candidato opositor ao Planalto nas eleições deste ano. União Brasil e PP, juntos, concentram grande força partidária no cenário nacional.