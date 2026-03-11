Lula e Petro discutem segurança regional e combate ao crime em telefonema

Conversa ocorreu às vésperas de cúpula da Celac

Publicado em 11/03/2026 às 15:39

Alterado em 11/03/2026 às 17:24

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone com seu homólogo colombiano, Gustavo Petro, nesta quarta-feira (11), para discutir a cooperação regional em segurança e o combate à criminalidade, assim como a integração latino-americana.

A conversa ocorreu às vésperas da cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), agendada para o próximo dia 21 em Bogotá.

Em nota, o gabinete presidencial informou que a ligação contou com a participação do assessor especial para assuntos internacionais de Lula, Celso Amorim.

O telefonema de hoje faz parte da intensificação dos contatos diplomáticos do mandatário brasileiro com líderes latino-americanos sobre questões de segurança regional. Na segunda (9), ele conversou com a chefe de Estado mexicana, Claudia Sheinbaum.

Segundo fontes citadas pelo portal G1, o Brasil se mantém em estado de alerta sobre uma possível classificação como grupos terroristas por parte dos Estados Unidos das principais organizações criminosas brasileiras, o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital (PCC), o que poderia desencadear em uma intervenção militar e unilateral por parte de Washington.

Nos últimos dias, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, pediu ao secretário de Estado americano, Marco Rubio, para aguardar um encontro direto entre Lula e seu homólogo Donald Trump, agendado para este mês, mas sem data definida, antes de tomar qualquer decisão sobre o assunto.