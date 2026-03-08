Lula vence Flávio Bolsonaro em pesquisa Datafolha, adiada em meio ao caso Master e vazamentos sobre Lulinha

Pesquisa Datafolha atrasou dois dias em meio à prisão do banqueiro Daniel Vorcaro e vazamentos sobre filho do presidente. Lula é citado por 1 a cada 4 eleitores na espontânea, lidera cenários de primeiro turno e vence disputas no segundo turno

Publicado em 07/03/2026 às 15:09

Alterado em 08/03/2026 às 17:13

Por Plínio Teodoro - Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (7), dois dias após o previsto junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), revela que Lula supera numericamente Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no primeiro turno e venceria o filho “01” de Jair Bolsonaro (PL), que vem ganhando adesões junto à terceira via, no segundo turno, caso as eleições fossem hoje.

Marcada inicialmente para ser divulgada nesta quinta-feira (5), um dia depois da prisão de Daniel Vorcaro, do Banco Master, e em meio ao vazamento da quebra de sigilo bancário de Fábio Luis Lula da Silva, o Lulinha, a pesquisa Datafolha seguiu só foi divulgada ao meio dia deste sábado.

Mesmo em meio a esse cenário, Lula supera os adversários em todos os cenários testados e vence no segundo turno.

Na pesquisa espontânea, o presidente é citado por 1 em cada quatro eleitores, passando de 24% para 25%. O senador é citado por 12% e Jair Bolsonaro por 3%.

Na simulação mais provável no momento, o presidente marca 38% contra 32% de Flávio. O governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), aparece com 7%, seguido do mineiro Romeu Zema (Novo), com 4%. Em seguida aparecem Renan Santos (Missão) com 3% e Aldo Rebelo (DC) com 2%. Indecisos são 3% e brancos e nulos 11%.

Com Eduardo Leite (PSD) marcando 3%, Lula lidera com 39% contra 34% de Flávio. Zema tem 4%, Santos 3% e Rebelo 2%. Brancos e nulos são 12% e indecisos os mesmos 3%.

Já o goiano Ronaldo Caiado (PSD) marca 4%, atrás de Zema com 5%, no cenário em que o presidente tem os mesmos 39% e o senador 33%. Completam o quadro Santos (3%) e Rebelo (2%), com 12% de brancos e nulos e 3% de indecisos.

Segundo turno

Lula vence todas as simulações de segundo turno, começando com uma vitória por 46% a 43% contra Flávio.

O presidente ainda vence Ratinho (45% a 41%), Leite (46% a 34%) e Caiado (46% a 36%).

O Datafolha ouviu 2.004 eleitores em 137 municípios de terça-feira (3) a quinta-feira (5). Com margem de erro de dois pontos para mais ou para menos, o levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o código BR-03715/2026.