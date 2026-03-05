Beócio: o que significa termo usado por Vorcaro para descrever Bolsonaro

...

Publicado em 05/03/2026 às 13:14

Alterado em 05/03/2026 às 13:16

Por Anne Evelin - Após a apreensão dos aparelhos celulares de Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master envolvido na polêmica Operação Compliance Zero e preso em São Paulo nessa quarta-feira (4), foram reveladas algumas das mensagens trocadas entre o banqueiro e sua namorada, Martha Graeff, nas quais Vorcaro se refere ao ex-presidente Jair Bolsonaro como “beócio”.

A mensagem em questão data de 13 de julho de 2024, e, na ocasião, Vorcaro comentava sobre uma postagem feita por Bolsonaro no Instagram.

Ele disse a Graeff: “O pior de ontem foi o [sic] bolsonaro [ter] postado. Recebi mais de mil msgs [no] instagram. Idiota.” A publicação se tratava de uma reportagem do jornal O Globo sobre a compra de R$ 500 milhões em títulos do Banco Master pela Caixa Econômica Federal e a demissão de gerentes da Caixa responsáveis por barrar a operação considerada “arriscada”.

Vorcaro disse, na mesma ocasião, ter recebido ligações de seus aliados políticos, como Ciro Nogueira, e lamentou não poder “tirar do ar” a reportagem. Ele acreditava que Bolsonaro havia republicado a notícia por pensar que seria “ligada ao PT [Partido dos Trabalhadores]”.

O episódio ocorria em meio às investigações da Polícia Federal que apuravam delitos como organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira e lavagem de capitais relacionados a Vorcaro. Na terceira fase da Compliance Zero, a operação realizou novas buscas e apreensões, além de prisões de envolvidos no caso do ex-banqueiro.

O que significa 'beócio'?

Com origem na Grécia Antiga, “beócio” remonta aos habitantes da antiga Beócia, região ao norte da Ática, que engloba Atenas ao longo do Mar Egeu.

Na cultura ateniense, os “beócios” eram conhecidos como um povo rústico, pouco sofisticado e pouco intelectual — características usadas como contraponto àquelas pelas quais Atenas ficou conhecida, como cidade do conhecimento, da filosofia e da tradição artística.

O adjetivo consolidou o sentido pejorativo que já tinha na Grécia Antiga, relacionado a pessoas ignorantes ou obtusas, de “baixa capacidade intelectual”, embora não seja uma gíria muito comum.

A Beócia, situada entre a Eubeia e Corinto, tinha cultura agrária e militar. De lá vieram nomes conhecidos da cultura grega, como o poeta Píndaro e Plutarco, historiador e filósofo platônico de Delfos, originário da Beócia.

Apesar disso, a região passou a ser retratada como lar de brutos e ignorantes na literatura ateniense.

Na obra do dramaturgo Aristófanes, conhecido pela tradição da Comédia Antiga grega, os beócios são apresentados de forma caricatural, como rústicos e pouco refinados culturalmente, além de materialistas e intelectualmente limitados, ainda que a descrição tenha caráter humorístico. Em sua peça Os Acarnenses (425 a.C.), eles são representados como vendedores simples de produtos agrícolas.