Lula acompanha desfile da Acadêmicos de Niterói em sua homenagem

Depois de ter literalmente pulado o Carnaval no Recife, e depois em Salvador, o presidente já está no Rio para, logo mais à noite, assistir ao desfile da Acadêmicos de Niterói, escola que contará a história do petista na Marquês de Sapucaí, primeira noite do Grupo Especial

Publicado em 15/02/2026 às 10:28

Alterado em 15/02/2026 às 10:28

Por Julinho Bittencourt - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acompanhará neste domingo (15) o desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói, que prestará homenagem à sua trajetória política. A apresentação abre a primeira noite do Grupo Especial do Rio de Janeiro, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, e ocorre em meio a aliados divididos e sob alerta do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Apesar do compromisso não aparecer em sua agenda oficial, aliados do presidente confirmaram à Folha a sua ida ao desfile.

Lula assistirá ao desfile do camarote da Prefeitura do Rio. A escola entra na avenida às 22h, com transmissão ao vivo pela TV Globo, que exibe os desfiles do Carnaval do Rio de Janeiro.

Janja desfila em carro alegórico

A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, participará do desfile em um dos carros alegóricos. Ela será a primeira anfitriã do Palácio da Alvorada a desfilar por uma escola de samba do Rio de Janeiro.

Com o enredo “Do Alto do Mulungu Surge a Esperança: Lula, o Operário do Brasil”, a Acadêmicos de Niterói também homenageia a ex-primeira-dama Marisa Letícia (1950-2017), que será representada pela atriz Juliana Baroni. Marisa já havia desfilado em São Paulo pela Gaviões da Fiel, em 2012, com o enredo “Verás que Um Filho Teu Não Foge à Luta – Lula, o Retrato de uma Nação”. Na ocasião, Lula não ocupava a Presidência da República.

Ministros vetados

Diante do contexto político e do calendário eleitoral, o presidente orientou que ministros e auxiliares não participem do desfile em sua homenagem. Integrantes do governo foram proibidos de programar agendas oficiais que coincidam artificialmente com o Carnaval do Rio. Aqueles que desejarem assistir à apresentação deverão arcar com os próprios custos de passagem e hospedagem.

Outra recomendação repassada pelo presidente é que ministros e auxiliares evitem manifestações públicas em favor do governo durante o período.