Lula defende acordo UE-Mercosul em conversa com Macron

Presidentes também falaram sobre a Venezuela e o Conselho de Paz para Gaza

Publicado em 27/01/2026 às 15:45

Alterado em 27/01/2026 às 16:03

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), defendeu o acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul nesta terça-feira (27), durante uma conversa telefônica com seu homólogo francês, Emmanuel Macron.

No diálogo, que durou aproximadamente uma hora, os líderes também trataram da atual situação na Venezuela e da proposta de criação de um Conselho da Paz para Gaza, idealizada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Reafirmei que o acordo UE-Mercosul é positivo para os dois blocos e constitui uma importante contribuição para a defesa do multilateralismo e do comércio baseado em regras", escreveu Lula nas redes sociais.

O pacto já foi assinado por ambas as partes, mas o Parlamento da União Europeia encaminhou o documento para análise da Corte Europeia. Vale lembrar que Macron tem se manifestado contrário ao acordo entre sul-americanos e europeus, sobretudo em razão de preocupações relacionadas ao setor agrícola e às normas ambientais.

Segundo nota divulgada pelo Palácio do Planalto, "Lula e Macron trocaram impressões sobre a situação na Venezuela. Ao condenar o uso da força em violação ao direito internacional, concordaram sobre a importância da paz e da estabilidade na América do Sul e no mundo".

Por fim, os presidentes discutiram a proposta do Conselho da Paz no enclave palestino apresentada pelos Estados Unidos. De acordo com autoridades brasileiras, os mandatários defenderam o "fortalecimento da Organização das Nações Unidas (ONU)" e concordaram que iniciativas em matéria de paz e segurança devem estar alinhadas aos mandatos do Conselho de Segurança e aos princípios e propósitos da Carta da ONU. (com Ansa)