PT, PC do B e PV acionam STJ com queixa-crime e pedem investigação e afastamento de Ibaneis do cargo de governador

Publicado em 27/01/2026 às 06:06

Alterado em 27/01/2026 às 07:57

Por Glauco Faria - A federação PT, PCdoB e PV acionou o Superior Tribunal de Justiça (STJ) por meio de uma queixa-crime, pedindo que a Procuradoria-Geral da República (PGR) investigue o possível cometimento de crimes comuns e de improbidade administrativa por parte do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB).

O pedido conta também com o apoio do PDT e da Rede, e a base da peça jurídica se refere às negociações entre o Banco de Brasília (BRB) e o Banco Master, que incluem a aquisição de carteiras de crédito fraudulentas cujo total pode chegar a R$ 16,7 bilhões entre 2024 e 2025, segundo investigações.

As legendas solicitam o afastamento cautelar de Ibaneis durante as investigações para evitar uma eventual obstrução ou constrangimento hierárquico. A queixa-crime aponta uma “ampla capacidade de influência institucional” sobre a alta administração do BRB e pontua que “não há margem para dúvidas que o conjunto de negociações envolvendo o Banco de Brasília e o Banco Master contou com a articulação e aprovação entusiasmada do Governador”, segundo informações da coluna de Lauro Jardim.

Ibaneis sob pressão

A crise do BRB e do Banco Master tem gerado um sério desgaste na imagem de Ibaneis Rocha (MDB). Na sexta-feira (23), dois pedidos de impeachment contra o mandatário foram protocolados na Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Ambos foram formalizados após o jornal O Estado de S. Paulo ter revelado que o empresário Daniel Vorcaro afirmou, em seu depoimento à Polícia Federal, em 30 de dezembro, que conversou em mais de uma ocasião com o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, a respeito da tentativa de venda da instituição financeira ao BRB (Banco de Brasília).

Segundo Vorcaro, as conversas com o governador ocorreram de forma institucional e com a presença de outras pessoas. Ele afirmou ainda ter havido encontros pessoais, pontuando que Ibaneis já esteve em sua residência e que ele próprio já foi à casa do governador.

O governador, em entrevista à CNN, afirmou que esteve poucas vezes com Vorcaro e que jamais discutiu a operação entre as instituições financeiras. “Entrei mudo e saí calado".