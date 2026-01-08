8 de janeiro: relembre como a imprensa estrangeira repercutiu condenações no STF

...

Publicado em 08/01/2026 às 09:44

Alterado em 08/01/2026 às 09:52

Por Paula Laboissière - Há três anos, milhares de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro exigindo um golpe militar invadiram e depredaram prédios dos poderes na capital federal. O movimento começou logo após a divulgação do resultado das eleições de 2022, no intuito de impedir que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva assumisse o cargo.

Houve fechamento de rodovias e acampamentos foram montados em frente a quartéis de diversas cidades do país. Também marcaram o período de escalada de atos a implantação de uma bomba próxima ao Aeroporto Internacional de Brasília, na véspera do Natal, e a invasão da sede da Polícia Federal, também em Brasília.

Em setembro do ano passado, por 4 votos a 1, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou Bolsonaro e sete aliados na ação penal da trama golpista. A condenação inédita de um ex-presidente da República por tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito repercutiu na imprensa internacional.

O jornal estadunidense The New York Times estampou a notícia na página principal de sua edição online: Corte suprema do Brasil condenou ex-presidente por tentar se agarrar ao poder após perder a eleição de 2022, incluindo um plano para assassinar o oponente, escreveu o periódico.

O jornal inglês The Guardian também destacou, em sua página principal, o resultado da condenação do ex-presidente brasileiro. Ex-presidente de extrema-direita do Brasil Jair Bolsonaro foi condenado a mais de 27 anos de prisão por planejar um golpe militar e tentar aniquilar a democracia do país sul-americano.

O francês Le Monde também publicou, em sua edição online: Ex-líder da extrema-direita considerado culpado de liderar uma organização criminosa que conspirou para garantir a continuidade de governo autoritário, apesar de derrota em 2022. Defesa entrará com recursos, inclusive em nível internacional.

Outro jornal norte-americano a dar destaque à condenação foi o The Washington Post, em matéria publicada na capa de sua versão digital. O Supremo Tribunal Federal do Brasil decidiu que o ex-presidente tentou reverter derrota nas eleições de 2022 com um plano que incluía o assassinato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O jornal El País, um dos maiores diários em língua espanhola do planeta, estampou com destaque a decisão do STF. Brasil dá passo transcendental contra a impunidade, mencionando que o ultradireitista Jair Messias Bolsonaro, capitão reformado do Exército, de 70 anos, foi condenado em Brasília por liderar uma conspiração golpista para não entregar o poder.

Na Argentina, o Clarín escreveu: O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro foi condenado nesta quinta-feira pelo Supremo Tribunal Federal a 27 anos e três meses de prisão por conspiração contra a ordem democrática, após sua derrota nas eleições de 2022 para o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

No Oriente Médio, a rede Al-Jazeera também deu destaque à condenação de Bolsonaro e seus aliados, citando o voto decisivo da ministra Cármen Lúcia, ao noticiar a formação da maioria. A juíza Cármen Lúcia afirmou haver ampla evidência de que Bolsonaro agiu com o propósito de corroer a democracia e as instituições. (com Agência Brasil)