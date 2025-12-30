Vídeo - Prefeitos entram na justiça contra 'Rio + Saneamento', e pedem fim da concessão

...

Os prefeitos de Pirai, Pezão, de Rio Claro, Babton, e de Pinheiral, Luciano Muniz, querem uma audiência com o governador do estado do Rio para tratar da substituição do serviço de abastecimento de água de suas cidades, feito pela "Rio Mais", que "é péssimo", dizem. Vão requerer a troca pela Cedae ou outra empresa que seja capaz de "prestar um serviço de qualidade" à população.

