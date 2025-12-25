ºC   ºC
menu

desde 1891

assine

Quinta, 25 de Dezembro de 2025

POLÍTICA

Vídeo: Fernanda Melchionna diz que Marco Feliciano é 'lobo em pele de cordeiro'

...

Por POLÍTICA JB
[email protected]

Publicado em 25/12/2025 às 09:31

Alterado em 25/12/2025 às 09:31

Fernanda Melchionna é deputada federal pelo Psol Foto: reprodução de vídeo

.

Deixe seu comentário