Vídeo: Fernanda Melchionna diz que Marco Feliciano é 'lobo em pele de cordeiro'
Por POLÍTICA JB
Publicado em 25/12/2025 às 09:31
Alterado em 25/12/2025 às 09:31
Fernanda Melchionna é deputada federal pelo Psol Foto: reprodução de vídeo
PRECONCEITO LIBERADO NAS IGREJAS?— PSOL na Câmara (@psolnacamara) December 24, 2025
A deputada @fernandapsol (RS) fez duras críticas ao projeto relatado pelo pastor Marco Feliciano que tenta permitir a liberação de práticas criminosas como racismo e homofobia dentro das igrejas. Para Fernanda, trata-se de um fundamentalista que… pic.twitter.com/o5t1H3OZsm