Vídeo: Fernanda Melchionna diz que Marco Feliciano é 'lobo em pele de cordeiro'

.

PRECONCEITO LIBERADO NAS IGREJAS?



A deputada @fernandapsol (RS) fez duras críticas ao projeto relatado pelo pastor Marco Feliciano que tenta permitir a liberação de práticas criminosas como racismo e homofobia dentro das igrejas. Para Fernanda, trata-se de um fundamentalista que… pic.twitter.com/o5t1H3OZsm