Deputado Orlando Silva: 'Trump é um racista nojento'; vídeo

TRUMP É UM RACISTA NOJENTO! O vídeo é de embrulhar o estômago. Esse dejeto deveria lavar a boca antes de falar dos imigrantes. Sabe por que a Somália é pobre e a Noruega é rica, Trump? Porque países como os EUA não enriqueceram escravizando noruegueses, mas os africanos. CANALHA! pic.twitter.com/7UmmXLii0z