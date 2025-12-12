ºC   ºC
desde 1891

Sexta, 12 de Dezembro de 2025

POLÍTICA

Deputado Orlando Silva: 'Trump é um racista nojento'; vídeo

O deputado federal do PC do B publicou vídeo do presidente dos Estados Unidos fazendo comentários xenófobos, comparando a Somália com a Noruega, a Dinamarca e a Suécia

Por POLÍTICA JB
Publicado em 12/12/2025 às 07:07

Alterado em 12/12/2025 às 07:07

O deputado Orlando Silva (PCdoB-SP) Foto: Cleia Viana/Câmara dos Deputados

