Deputado Orlando Silva: 'Trump é um racista nojento'; vídeo
O deputado federal do PC do B publicou vídeo do presidente dos Estados Unidos fazendo comentários xenófobos, comparando a Somália com a Noruega, a Dinamarca e a Suécia
Por POLÍTICA JB
Publicado em 12/12/2025 às 07:07
Alterado em 12/12/2025 às 07:07
O deputado Orlando Silva (PCdoB-SP) Foto: Cleia Viana/Câmara dos Deputados
TRUMP É UM RACISTA NOJENTO! O vídeo é de embrulhar o estômago. Esse dejeto deveria lavar a boca antes de falar dos imigrantes. Sabe por que a Somália é pobre e a Noruega é rica, Trump? Porque países como os EUA não enriqueceram escravizando noruegueses, mas os africanos. CANALHA! pic.twitter.com/7UmmXLii0z— Orlando Silva (@orlandosilva) December 11, 2025