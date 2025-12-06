Lula venceria Flávio Bolsonaro por 15 pontos e Tarcísio por 5 no 2º turno, mostra Datafolha

...

Publicado em 06/12/2025 às 19:31

Alterado em 06/12/2025 às 19:31

Candidato indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para ser candidato à Presidência do Brasil na eleição de 2026, seu filho mais velho Flávio ficaria 15 pontos atrás do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um eventual segundo turno, apontou uma pesquisa Datafolha neste sábado.

No cenário contra Flávio, Lula marcaria 51% ante 36%, caso o segundo turno fosse hoje. Já em um cenário contra Tarcísio, 47% dos participantes da pesquisa votariam no presidente, e 42%, no governador de SP.

Outro nome da direita, o governador do Paraná Ratinho Jr. (PSD-PR) registraria 41% contra 47% do petista, mostrou a pesquisa.

Flávio anunciou na véspera a escolha de seu pai, que está preso após ser condenado por tentativa de golpe de Estado, além de estar inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A pesquisa do Datafolha, feita antes do anúncio do nome de Flávio, ouviu 2.002 eleitores, de terça a quinta-feira, em 113 municípios, com maiores de 16 anos. A margem de erro do levantamento é de dois pontos para mais ou menos.

A escolha do filho mais velho de Jair Bolsonaro sacudiu os mercados no Brasil na sexta-feira, fazendo as taxas dos DIs dispararem mais de 50 pontos-base e o dólar subir perto de 3% ante o real, enquanto o Ibovespa despencava mais de 4%.