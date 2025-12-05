Flávio é escolhido por Bolsonaro como candidato ao Planalto; mercado reage mal

...

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse nesta sexta-feira que foi escolhido por seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, para ser o candidato do bolsonarismo à Presidência no ano que vem, um anúncio que derrubou a bolsa brasileira e fez o dólar avançar mais de 3%.

"É com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação", escreveu Flávio em sua conta na rede social X.

Mais cedo, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, havia dito em mensagem à Reuters que havia sido informado por Flávio sobre a escolha de Bolsonaro. "Confirmado. Flávio me disse que o nosso capitão ratificou sua candidatura. Bolsonaro falou, está falado. Estamos juntos", disse Valdemar.

Bolsonaro está preso após ser condenado por tentativa de golpe de Estado, além de estar inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A notícia de que Bolsonaro escolheu o filho mais velho como candidato à Presidência em 2026 sacudiu os mercados no Brasil, fazendo as taxas dos DIs dispararem mais de 50 pontos-base e o dólar subir perto de 3% ante o real, enquanto o Ibovespa despencava mais de 4%.

A informação foi mal recebida pelos investidores, que a veem como um entrave à candidatura presidencial do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o favorito do mercado.

Os agentes do mercado entendem que Flávio teria menos capacidade do que Tarcísio de atrair o voto do eleitor de centro e, portanto, de derrotar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cuja política econômica é alvo de críticas no mercado financeiro.

"Ainda é cedo para cravar, mas a decisão 'implode' possíveis alianças entre centro e direita para o ano que vem. O mercado apostava em Tarcísio para construir essas alianças e pavimentar a vitória da direita em 2026, mas agora cabe avaliar se Flávio Bolsonaro consegue reunir esse amplo espectro político", disse André Perfeito, economista da Garantia Capital. (com Reuters)