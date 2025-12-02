'Tivemos uma ótima conversa', diz Trump sobre Lula; 'gosto dele', arrematou

...

Publicado em 02/12/2025 às 15:30

Alterado em 02/12/2025 às 18:35

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta terça-feira (2) que teve uma "ótima conversa" com seu homólogo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, e confirmou que falaram sobre comércio e tarifas.

O republicano acrescentou que "gosta" do colega sul-americano.

Lula avaliou como positiva a remoção da tarifa extra de 40% aplicada pelos EUA a produtos brasileiros como carne, café e frutas e defendeu que outras taxas ainda em vigor precisam ser revistas para acelerar as negociações bilaterais.

O mandatário brasileiro destacou a necessidade de ampliar o trabalho conjunto contra organizações criminosas, citando operações recentes no país que identificaram ramificações no exterior. Trump afirmou estar disposto a colaborar e apoiar ações coordenadas entre os dois governos.



Ainda segundo Planalto, o tema da cooperação bilateral no combate aos braços financeiros do crime organizado internacional já havia sido abordado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na semana passada, após nova ação da Receita Federal contra sonegadores contumazes a serviço do crime.

Haddad e o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, sugeriram cooperação do Brasil com o governo estadunidense devido a uma conexão criminosa com grupo empresarial em Delaware, onde a lavagem de dinheiro usa ferramentas variadas, informou o Executivo brasileiro.



"Os dois presidentes concordaram em voltar a conversar em breve sobre o andamento dessas iniciativas", diz a nota do Planalto sobre a coversa.

Já Trump disse a repórteres na Casa Branca, em Washington, que trataram de assuntos como comércio e sanções.

"Tivemos uma ótima conversa. Falamos sobre comércio. Falamos sobre sanções porque, como vocês sabem, eu as impus em relação a certas coisas que aconteceram, mas foi uma conversa muito boa", declarou ele.

Trump anunciou em ordem executiva emitida em 20 de novembro a extinção da tarifa adicional de 40% em alguns produtos brasileiro, como carne, café, especiarias, frutas, partes de aviação, combustíveis, fertilizantes, minérios e outros produtos agrícolas. Ele destacou que a decisão foi tomada após conversas com autoridades brasileiras.

A isenção dos produtos brasileiros da tarifa de 40% se alinha com a isenção feita por Trump no dia 14, quando o presidente norte-americano anunciou que a tarifa-base de 10% seria extinta para uma série de produtos agrícolas que os EUA não são capazes de produzir domesticamente em quantidade suficiente para o mercado interno.

Dessa forma, os produtos brasileiros listados acima ficam isentos tanto da tarifa de 10%, quanto da de 40%, zerando completamente as sobretaxas.



Lula também levou ao republicano dados sobre fraudes que usavam o estado americano de Delaware para lavar dinheiro de impostos sonegados no Brasil.



A Receita Federal apontou movimentações bilionárias do Grupo Refit por meio de offshores em Delaware, e Lula pediu maior cooperação dos EUA no combate ao crime organizado internacional.

A conversa entre os presidentes durou 40 minutos.