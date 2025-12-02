Jornal inglês diz que 'bolsonarismo está em crise' e que lobby de Eduardo nos EUA falhou

.

Publicado em 02/12/2025 às 09:13

Alterado em 02/12/2025 às 09:17

.

O jornal inglês "Financial Times" publicou nesta segunda-feira (1º) um texto no qual afirma que o bolsonarismo "está em crise", enquanto o lobby organizado por Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos falhou.



Conforme a notícia, o ex-presidente Jair Bolsonaro sofre com erros cometidos pelos filhos, como as ações organizadas por Eduardo nos EUA que "irritaram a classe empresarial brasileira" que teve o tarifaço como resultado.

"As tarifas de 50% impostas por Washington a produtos brasileiros não conseguiram levar o Supremo Tribunal Federal a arquivar o caso, enquanto [Donald] Trump suspendeu algumas delas neste mês, devido a preocupações com o aumento dos preços dos alimentos."

A publicação classificou a ida de Eduardo para os Estados Unidos como um "exílio autoimposto", e que agora o deputado federal teme enfrentar denúncias ao retornar ao Brasil.

Os jornalistas ingleses também destacaram o abatimento de Jair nas últimas semanas, em uma postura que contrasta com os atos públicos do ex-presidente quando "conseguia atrair multidões enormes para ouvir seus discursos inflamados e incutia medo nas instituições que o contrariavam".



A reportagem também cita o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), como a principal concorrente com chance de vencer a corrida presidencial diante de Luiz Inácio Lula da Silva.

"Tarcísio é o único candidato da direita capaz de enfrentar Lula", disse o analista político Thomas Traumann ao jornal. "Contra todos os outros, Lula é o favorito indiscutível. Se a eleição fosse daqui a dois meses, Lula venceria. Mas ainda falta quase um ano". (com Sputnik Brasil)