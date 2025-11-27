POLÍTICA
Vídeo: deputada Erika Hilton diz na Câmara que o partido de Bolsonaro 'só tem bandido'
Por POLÍTICA JB
Publicado em 27/11/2025 às 14:27
Alterado em 27/11/2025 às 14:27
A deputada Érika Hilton Foto: reprodução
Uma deputada do PL-RJ disse que Bolsonaro estava preso injustamente e "poderia estar comendo acarajé na Bahia".— Análise Política 2 (@analise2025) November 27, 2025
Em seguida, ela foi simplesmente ATROPELADA pela Erika Hilton, numa das maiores respostas da história da Câmara dos Deputados! pic.twitter.com/tkS2lzzLJd