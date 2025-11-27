ºC   ºC
menu

desde 1891

assine

Quinta, 27 de Novembro de 2025

POLÍTICA

Vídeo: deputada Erika Hilton diz na Câmara que o partido de Bolsonaro 'só tem bandido'

Por POLÍTICA JB
[email protected]

Publicado em 27/11/2025 às 14:27

Alterado em 27/11/2025 às 14:27

A deputada Érika Hilton Foto: reprodução

Tags:

brasil

camara dos deputados

Érika

Erika Hilton

política

Deixe seu comentário