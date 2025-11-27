Vídeo: 'O Brasil precisa de uma reforma política radical', diz o ex-ministro José Dirceu

...

Publicado em 27/11/2025 às 07:12

Alterado em 27/11/2025 às 07:25

"Sou favorável a uma revolução política e social no Brasil. É a reforma tributária profunda sobre renda e patrimônio e reforma política radical.

O Brasil precisa se fortalecer no novo cenário global, somos uma potência e precisamos agir como tal.

É necessário construir uma base social e eleitoral capaz de pensar o Brasil para os próximos anos.

Sem reformas estruturais, viramos apenas fornecedores."