Vídeo: 'O Brasil precisa de uma reforma política radical', diz o ex-ministro José Dirceu
Publicado em 27/11/2025 às 07:12
Alterado em 27/11/2025 às 07:25
O ex-ministro José Dirceu Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
"Sou favorável a uma revolução política e social no Brasil. É a reforma tributária profunda sobre renda e patrimônio e reforma política radical.
O Brasil precisa se fortalecer no novo cenário global, somos uma potência e precisamos agir como tal.
É necessário construir uma base social e eleitoral capaz de pensar o Brasil para os próximos anos.
Sem reformas estruturais, viramos apenas fornecedores."