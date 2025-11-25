Lula lidera cenários para 2026 e tem melhora em avaliação de governo e aprovação pessoal, diz CNT/MDA

...

Publicado em 25/11/2025 às 14:24

Por Eduardo Simões - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera todos os cenários para a eleição presidencial de outubro do ano que vem, segundo pesquisa CNT/MDA divulgada nesta terça-feira (25), que apontou ainda aumento na avaliação positiva do governo federal e na aprovação pessoal do presidente.

De acordo com o levantamento, realizado pelo instituto MDA e encomendado pela Confederação Nacional do Transporte, Lula lidera o cenário que conta com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível, com 39% contra 27% do rival. Na pesquisa anterior, em setembro, Lula tinha 36% e Bolsonaro 30%.

Outros candidatos neste cenário -- o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PSDB), os governadores do Paraná, Ratinho Jr. (PSD); de Goiás, Ronaldo Caiado (União), e de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), não chegam a 10% individualmente e conjuntamente somam 23%.

Em uma simulação com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), apontado como possível candidato bolsonarista ao Planalto, Lula teria 42% contra 22% de Tarcísio. Na pesquisa anterior o petista tinha 36% e o governador somava 17%. Ratinho Jr. aparece com 12%, ante 10%, e Zema soma 6%, ante 4%.

Na hipótese de o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), réu no Supremo Tribunal Federal (STF) acusado de tentar interferir no processo em que Jair Bolsonaro, seu pai, foi condenado por golpe de Estado, aparecer como candidato, Lula tem 43% contra 17% do parlamentar. Na pesquisa anterior o petista somava 44% e o deputado 14%. Ratinho Jr. tem 14%, ante 11%, e Zema soma 10%, ante 14%.

Contra a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL), cenário testado pela primeira vez pelo instituto, Lula teria 42,7%, Michelle ficaria com 23%, Ratinho Jr. 11,4% e Zema 8,3%.

Lula também tem vantagem nos cenários de segundo turno, segundo o levantamento. Contra Bolsonaro, venceria por 49% a 37% (era 46% a 38% na pesquisa anterior), num duelo com Tarcísio venceria por 46% a 39% (ante 44% a 38%), contra Eduardo ganharia por 49,9% a 33,3% e num duelo com Michelle venceria por 49,1% a 35,6%. Não há comparação para esses dois últimos cenários.

AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO

A pesquisa apontou ainda que a avaliação positiva de Lula somou 34%, ante 31% em setembro; ao passo que a negativa ficou em 36%, ante 40% na pesquisa anterior, e a regular somou 29%, ante 28%, sinalizando portanto melhora na avaliação do governo.

Já em relação à aprovação pessoal de Lula, o levantamento apontou que 49% desaprovam o presidente, mesmo patamar da pesquisa anterior, ao passo que os que aprovam somam agora 48%, ante 44%.

O MDA entrevistou 2.002 pessoas entre os dias 19 e 23 de novembro. A margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. (com Reuters)