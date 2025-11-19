Cinco municípios paulistas governados pelo centrão e PL aplicaram R$ 218 milhões no Banco Master

Publicado em 19/11/2025 às 19:45

Alterado em 19/11/2025 às 19:45

Por Laís Gouveia - Institutos de Previdência Social de cinco municípios de São Paulo investiram, em conjunto, R$ 218 milhões em aplicações do Banco Master, instituição que se tornou alvo de operação da Polícia Federal nesta semana. As informações foram publicadas originalmente pelo UOL.

Os aportes, realizados ao longo dos últimos anos por Araras, Cajamar, São Roque, Santa Rita do Oeste e Santo Antônio da Posse, já tinham despertado atenção do Ministério Público de Contas (MPC) em 2024. Em abril do ano passado, a 1ª Procuradoria do MPC solicitou ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP) que acompanhasse de perto os investimentos feitos pelos municípios, avaliando a exposição a riscos caso o banco enfrentasse dificuldades financeiras. As aplicações foram feitas em letras financeiras, títulos de renda fixa de médio e longo prazo emitidos pelo Banco Master. Entre os municípios citados, São Roque aparece com o maior aporte: foram R$ 93,1 milhões investidos em um intervalo inferior a seis meses. Na sequência, Cajamar aplicou R$ 87 milhões, e Araras, R$ 29 milhões. Santa Rita do Oeste direcionou R$ 2 milhões às letras financeiras do banco, e Santo Antônio da Posse aportou R$ 7 milhões.

Segundo o MPC, o peso dessas aplicações dentro das carteiras de investimento preocupava. No caso de Cajamar e São Roque, os valores representavam mais de 15% e 18% dos recursos dos institutos de previdência, respectivamente. O órgão questionou, à época, quais medidas estavam sendo adotadas para mitigar riscos em uma eventual incapacidade do banco de honrar compromissos.

As prefeituras foram procuradas pelo UOL, mas não responderam até a publicação da matéria. A exposição ao Banco Master também ocorre fora de São Paulo. No Rio de Janeiro, o Rioprevidência tinha aplicado cerca de R$ 960 milhões em títulos da instituição — valor equivalente a aproximadamente 8% de seu patrimônio total — conforme apontado pelo Tribunal de Contas do Estado e divulgado pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo.

A operação da Polícia Federal, deflagrada na segunda-feira (17), resultou na prisão de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, no aeroporto de Guarulhos. Também houve buscas no BRB, e o presidente da instituição, Paulo Henrique Costa, foi afastado. De acordo com a PF, o objetivo da investigação é “combater a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional”. Até o momento, não há informações oficiais sobre possíveis impactos imediatos nos institutos de previdência que possuem recursos aplicados no Banco Master.