Itamaraty: Vieira e Rubio se encontram no G7 e avançam em negociações sobre tarifaço

...

Publicado em 13/11/2025 às 10:29

Alterado em 13/11/2025 às 10:29

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, e o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, reuniram-se nesta quarta-feira (12) no Canadá, às margens da Cúpula do G7, para tratar exclusivamente sobre as tarifas de 50% impostas pelo governo norte-americano a produtos brasileiros.



Segundo o Itamaraty, na reunião Vieira compartilhou com Rubio os entendimentos alcançados pelas equipes técnicas até agora, e informou que o Brasil enviou oficialmente uma proposta de negociação no último dia 4.



Ficou acordado também que os chanceleres realizariam um novo encontro presencial para discutir o atual estágio do debate. Relatos da mídia brasileira apontam que a interação durou cerca de cinco minutos.

O Brasil participa da Cúpula do G7, na cidade de Niágara, na condição de convidado da presidência canadense.

Donald Trump, presidente dos EUA, assinou em 30 de julho um decreto que aumentou as tarifas sobre produtos brasileiros para 40%, mas anunciou uma lista com 700 exceções em setores estratégicos, tais como aviação, energia e, parcialmente, agricultura.



Meses depois, no final de outubro, Trump e Lula da Silva tiveram o primeiro encontro bilateral desde a imposição das sobretaxas, à margem da cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean na sigla em inglês). Os líderes destacaram o encontro como produtivo e que as negociações sobre uma eventual redução das tarifas continuariam. (com Sputnik Brasil)