ºC   ºC
menu

desde 1891

assine

Quarta, 05 de Novembro de 2025

POLÍTICA

Renan Calheiros diz que texto do projeto do IR que saiu da Câmara tem ‘jabutis’ maliciosamente inseridos

Ele exemplificou dizendo que foram incluídas pelo relator na Câmara – sem citar Lira nominalmente – isenções tributárias para "blindar privilegiados", que comprometem a arrecadação e a neutralidade do projeto

Por POLÍTICA JB com Agência Estado
[email protected]

Publicado em 05/11/2025 às 18:01

Alterado em 05/11/2025 às 18:31

O relator, senador Renan Calheiros Reuters

Por Flávia Said e Naomi Matsui - O senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator do Projeto de Lei 1.087/2025, que amplia a isenção do Imposto de Renda (IR) para salários de até R$ 5 mil, disse que o texto que chegou da Câmara dos Deputados tem “muitas imperfeições, com diversos jabutis maliciosamente inseridos”. As críticas fazem referência ao relator do projeto na Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), adversário de Calheiros em Alagoas.

Ele exemplificou dizendo que foram incluídas pelo relator na Câmara – sem citar Lira nominalmente – isenções tributárias para “blindar privilegiados”, que comprometem a arrecadação e a neutralidade do projeto.

Apesar desse problemas, o relator defendeu que optou pelo “mal menor”, ao não fazer alterações no mérito, que fariam o texto retornar à Câmara. Ele acatou apenas emendas de redação, que não ensejam essa nova análise pelos deputados. “Se tentássemos sanear os problemas, o projeto voltaria à Câmara, equivaleria a devolver a vítima de um sequestro ao cativeiro original, cujo novo resgate seria impagável e colocaria o sequestrado em risco de morte novamente”, disse ele.

Calheiros fez a leitura de seu relatório no plenário do Senado Federal, aprovado mais cedo na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), por unanimidade. Caso aprovado também sem mudanças pelo plenário, o texto seguirá para sanção presidencial.

O senador frisou que o projeto do presidente Lula “só se tornou realidade” pelo apoio dos senadores, e destacou o papel do presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP). “O projeto dormitou na Câmara durante atípicos sete meses, uma inapetência, uma indisposição política para aprová-lo”, argumentou. “O projeto só andou após a ação política do Senado Federal”, defendeu ele.

O projeto aumenta a faixa de isenção do Imposto de Renda para salários de até R$ 5 mil e estabelece descontos sobre rendas de R$ 5 mil até R$ 7.350. Contribuintes que tiverem rendimentos tributáveis superiores a R$ 7.350 não terão redução no imposto devido.

A principal compensação será com uma tributação mínima para as pessoas físicas com altas rendas. Para rendimentos superiores a R$ 600 mil e inferiores a R$ 1,2 milhão, a alíquota crescerá de zero a 10%, seguindo uma fórmula definida no texto. Já para os rendimentos iguais ou superiores a R$ 1,2 milhão, a alíquota será de 10%.

Tags:

Renan Calheiros

Deixe seu comentário