'Se depender do Trump e de mim, teremos acordo', diz Lula sobre negociação de tarifas dos EUA

Publicado em 27/10/2025 às 07:48

Alterado em 27/10/2025 às 07:56

Segundo Lula, que faz 80 anos nesta segunda-feira (27/10), o encontro foi 'surpreendentemente bom' Foto: Ricardo Stuckert

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou na madrugada desta segunda-feira (27), em coletiva na Malásia, que há um "ambiente favorável" para um acordo comercial entre Brasil e Estados Unidos após a reunião com o presidente norte-americano Donald Trump.



Segundo Lula, o encontro foi "surpreendentemente bom" e marcou uma reaproximação entre os dois países depois do aumento tarifário imposto por Washington sobre produtos brasileiros.

"Se depender do Trump e de mim, teremos acordo. Ambos estamos dispostos a encontrar uma solução justa e benéfica para os nossos povos", declarou o presidente.

Durante o encontro nesse domingo (26), Lula entregou a Trump um documento com as demandas brasileiras, pedindo a suspensão das tarifas de 50% sobre exportações nacionais, impostas em julho.



O líder brasileiro argumentou que as medidas foram baseadas em "informações equivocadas", e destacou que os Estados Unidos tiveram superávit de cerca de US$ 22 bilhões (R$ 118,5 bilhões) no comércio bilateral em 2024. De acordo com Lula, o diálogo com Trump foi direto e cordial.

"Agora não há intermediários. É o presidente do Brasil conversando com o presidente dos Estados Unidos. Podemos ter diferenças ideológicas, mas chefes de Estado devem tratar com respeito e responsabilidade", afirmou.



Perspectiva de visita oficial

O presidente brasileiro também revelou que Trump manifestou interesse em realizar uma visita oficial ao Brasil, e que os dois países devem retomar as negociações já "nos próximos dias". Lula afirmou que uma nova reunião poderá ocorrer em Washington na próxima semana.

"Ele me disse que está com vontade de vir ao Brasil. Eu também estou à disposição para ir a Washington ou Nova York quando for necessário", disse o presidente, reforçando que o objetivo é restaurar o comércio bilateral "sem prejuízo para nenhum setor da economia".



Reaproximação estratégica

Para Lula, a retomada do diálogo com os Estados Unidos representa um avanço diplomático importante e reforça o papel do Brasil como parceiro estratégico global.

"Brasil e Estados Unidos têm mais de 200 anos de relações diplomáticas. Já passamos por momentos difíceis, mas o que importa agora é olhar para o futuro e fortalecer o que nos une", afirmou.



O presidente destacou ainda que a relação deve se basear em "exemplo de cordialidade, livre comércio e multilateralismo", valores que, segundo ele, refletem o compromisso das "duas maiores democracias do Ocidente".



Tom otimista e foco no futuro



Lula demonstrou confiança no desfecho das negociações. "Estou otimista. Tenho certeza de que em poucos dias teremos uma solução definitiva entre Brasil e Estados Unidos. O que buscamos é uma relação justa, equilibrada e vantajosa para os dois povos", disse.



Na sequência, Lula disse que afirmou ao homólogo norte-americano que as provas apresentadas durante o processo no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado por tentativa de golpe de estado, são contundentes. Além disso, o petista afirmou que Bolsonaro teve direito à defesa. "Rei morto é rei posto, Bolsonaro faz parte do passado da política brasileira", disse.



Lula também afirmou que o conflito entre Rússia e Ucrânia pode estar se aproximando de uma resolução. Segundo ele, tanto o presidente russo Vladimir Putin quanto o ucraniano Vladimir Zelensky já manifestaram suas condições, o que indicaria uma fase de "maturidade" nas negociações.

"Acho que estamos chegando no ponto de acabar com esse conflito", declarou Lula.



O presidente viajou à Malásia após visita à Indonésia, onde participou de reuniões com líderes asiáticos e empresários locais. Segundo ele, o objetivo das viagens é ampliar o comércio, atrair investimentos e fortalecer a presença do Brasil no eixo Sul-Sul e no cenário internacional.



Por fim, Lula falou que o Brasil vai defender a entrada da Malásia no BRICS e que "sai com a impressão maravilhosa" do país. (com Sputnik Brasil)