Brasil e EUA se reunirão 'imediatamente' para buscar soluções tarifárias, diz Lula

26/10/2025

26/10/2025

O presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, conversam à margem da 47ª cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) em Kuala Lumpur, Malásia, em 26 de outubro de 2025 Foto: Reuters/Evelyn Hockstein

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que teve uma reunião positiva, neste domingo, com seu homólogo norte-americano, Donald Trump, e que suas respectivas equipes começarão "imediatamente" a discutir tarifas e outros assuntos.



"Concordamos que nossas equipes se reunirão imediatamente para avançar na busca de soluções para as tarifas e sanções contra as autoridades brasileiras", disse Lula em mensagem no X após a reunião.



Antes da reunião, porém, Trump disse que poderia chegar a alguns acordos com Lula.

"Acho que devemos ser capazes de fazer alguns acordos muito bons para os dois países", disse Trump.

Lula descreveu anteriormente o aumento da tarifa como um "erro", citando um superávit comercial de US $ 410 bilhões dos EUA com o Brasil em 15 anos.



O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, disse que as negociações começarão imediatamente para trabalhar em soluções e uma reunião com a delegação dos EUA foi planejada já para este domingo.



"Vamos estabelecer um cronograma de negociação e estabelecer os setores sobre os quais falaremos para que possamos avançar", disse Vieira a jornalistas na cúpula, acrescentando que o Brasil solicitou que as tarifas fossem suspensas durante o processo de negociação.



"Esperamos concluir negociações bilaterais que abordem cada um dos setores do atual Brasil americano em um futuro próximo, em algumas semanas", acrescentou Vieira.

Bolsonaro não foi mencionado na reunião, disse Marcio Rosa, secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio do Brasil, que estava ao lado de Vieira.



As tarifas mais altas dos EUA sobre produtos brasileiros começaram a remodelar o comércio global de carne bovina, elevando os preços nos Estados Unidos e incentivando a triangulação por meio de terceiros países como o México, enquanto as exportações brasileiras para seu maior mercado de carne bovina, a China, estão crescendo.



A Abiec disse que viu a reunião entre os dois líderes como um passo positivo.



"O entendimento entre os dois países pode preservar a competitividade do produto brasileiro, garantir previsibilidade para os exportadores e ampliar a presença da carne bovina (brasileira) no mercado norte-americano", disse em comunicado.

Globalmente, as exportações totais de carne bovina do Brasil, incluindo carne fresca e processada, miudezas comestíveis e sebo, geraram US$ 1,92 bilhão em receita em setembro, com volumes atingindo 373.867 toneladas, um aumento de 49% em valor e 17% em volume em relação ao ano anterior.