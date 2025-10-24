Lindbergh afirma que família Bolsonaro orquestra novo golpe de Estado

'Pela primeira vez na história, um senador da República, Flávio Bolsonaro, defende que uma potência estrangeira realize um ataque militar ao próprio país, pedindo que os EUA bombardeiem embarcações na Baía de Guanabara', diz o líder do PT na Câmara

Publicado em 24/10/2025 às 07:23

Alterado em 24/10/2025 às 07:23

Atuação da família Bolsonaro contra o Brasil municiando Trump não livrou o pai da humilhação pública do uso de tornozeleira determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, e não o livrará da prisão Foto: Ansa

Por Marcelo Hailer - O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (PT-RJ), lançou um alerta nesta quinta-feira (23) de que a família Bolsonaro e a extrema direita estão operando ações que visam legitimar uma intervenção estrangeira no Brasil. Para o parlamentar, trata-se de um “golpe continuado”.

“O Brasil está sob ataque da família Bolsonaro, numa escalada de golpe continuado que agora busca legitimar uma intervenção estrangeira contra o nosso país. Tudo começou com a defesa de sanções internacionais, revogação de vistos de autoridades brasileiras, aplicação da Lei Magnitsky e até a imposição de tarifas econômicas. Eduardo Bolsonaro já havia pedido que porta-aviões americanos atracassem no Lago Paranoá”, iniciou Lindbergh Farias.

Em seguida, o líder do PT mencionou a declaração de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que defendeu ataques estrangeiros contra o Brasil: “Ontem, pela primeira vez na história, um senador da República, Flávio Bolsonaro, defende que uma potência estrangeira realize um ataque militar ao próprio país, pedindo que os EUA bombardeiem embarcações na Baía de Guanabara sob o falso pretexto de combater o narcotráfico.”

“Anteontem, o deputado Eduardo Bolsonaro, que teve o processo de cassação arquivado sumariamente no Conselho de Ética, afirmou que o Brasil tem ligações com o tráfico de drogas e o terrorismo — uma mentira grotesca para tentar justificar uma intervenção militar estrangeira”, continuou Lindbergh Farias.

Para o deputado, trata-se do “mesmo modus operandi da extrema direita”: espalhar mentiras para atentar contra a soberania nacional e desestabilizar o país política e economicamente. “Fazem isso justamente agora, às vésperas do encontro entre Lula e Trump, porque temem o isolamento internacional da extrema direita e o fortalecimento de um Brasil soberano, respeitado e líder no diálogo democrático global.”