Prefeita de Vassouras dispensa evento de seis mil turistas

Cidade perde R$ 10 milhões

Publicado em 23/10/2025 às 16:41

Alterado em 23/10/2025 às 18:08

.

É indiscutível que o magnífico Museu de Vassouras representará uma nova fase para o turismo cultural e para a economia da cidade.

Se iniciativas como essa animam a população, a frustração é grande entre os comerciantes. Vassouras perdeu para Valença o maior evento universitário do Brasil, maior até que o Intermed São Paulo. Trata-se dos Jogos Universitários de Medicina (Intermed), que aconteciam de forma consecutiva há uma década em Vassouras.

A mudança para a vizinha Valença ocorre no primeiro ano da administração da prefeita Rosi Silva, com prejuízo estimado em mais de R$ 10 milhões para comércio, rede hoteleira, bares e restaurantes, além da perda de centenas de postos de trabalho temporário.

A dimensão do impacto foi destaque em reportagem exibida pelo RJTV Rio Sul (RJ2), afiliado da Rede Globo, que mostrou que a cidade de Valença arrecadou cerca de R$ 10 milhões com a realização do evento, valor que teria ficado em Vassouras caso o município tivesse mantido o apoio ao Intermed.

A prefeita Rosi Silva declarou ao JORNAL DO BRASIL que não havia local disponível este ano para os jogos.

Os representantes das universidades relatam que primeiro foram à prefeita para fechar duas datas no ano. A primeira seria no feriado do Dia do Trabalhador, com o evento Crias, reunindo 9 escolas de Medicina do estado do Rio de Janeiro e cerca de 2 mil alunos, o que foi prometido e depois não cumprido. Essa data foi repassada pela prefeitura a outra empresa esportiva, que levou apenas 500 alunos, sem gerar o impacto econômico e social que o evento médico proporcionaria.

A segunda data seria no feriado de outubro, com o evento Intermed, que reúne 25 faculdades de medicina dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, totalizando cerca de 6 mil estudantes. Novamente, a prefeitura informou que não havia local disponível, alegando interdição do parque de exposições por conta da inauguração do novo hospital universitário.

Uma semana antes da data prevista, porém, a prefeitura realizou a festa da cidade no campo de futebol ao lado do parque de exposições, com palco, estrutura e grande público, contrariando o argumento de falta de espaço para o evento universitário.

Diante disso, os organizadores afirmam que foram obrigados a levar os jogos para Valença, onde o prefeito Saulo Corrêa recebeu a comitiva de braços abertos e cumpriu todas as solicitações. As faculdades de Medicina não voltarão para Vassouras até que a prefeitura cumpra o combinado.

Enquanto a rede hoteleira registra a pior taxa de ocupação dos últimos anos, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico anuncia um novo hotel de luxo na área rural, com 100 apartamentos. A primeira peça publicitária mostra um resort, mas não informa localização exata, empresa proprietária ou investidores, algo esperado em anúncios desse porte.