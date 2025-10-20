Lula reafirma compromisso com acordo Mercosul-UE

'Pretendo cumprir promessa', disse presidente sobre tratado

Publicado em 20/10/2025 às 15:01

Durante um evento com diplomatas de diversos países, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reiterou nesta segunda-feira (20) seu compromisso de concluir, ainda neste ano, a assinatura do tratado de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia.

Segundo Lula, o calendário da diplomacia brasileira "ainda contará com mais um evento de destaque, a Cúpula do Mercosul", marcada para o mês de dezembro.

"Nessa ocasião, pretendo cumprir mais uma promessa, que é a assinatura do acordo Mercosul-União Europeia, que já espera por mais de 20 anos", afirmou o mandatário no Itamaraty.

"As relações com a Europa seguem estratégicas. O acordo é um símbolo contra o recrudescimento do protecionismo", destacou o chefe de Estado.

O texto já foi enviado pela Comissão Europeia aos Estados-membros, acompanhado de um esquema para proteger agricultores do bloco contra flutuações excessivas dos preços, em uma tentativa de Bruxelas de vencer a resistência de países como França. (com Ansa)