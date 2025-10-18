Vieira relata a Lula 'mudança total de chave' com governo Trump

Presidente Lula se mostrou otimista, de acordo com relatos

Publicado em 18/10/2025 às 08:21

Alterado em 18/10/2025 às 08:24

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, no Palácio do Itamaraty Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

Por Leonardo Sobreira - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro das Relações Exteriores se reuniram longamente nesta sexta-feira (17). Durante o encontro, o chanceler apresentou a Lula um balanço da recente bilateral que manteve com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, em Washington, D.C.

De acordo com a CNN Brasil, Vieira relatou o “clima descontraído” da reunião com o secretário do presidente Donald Trump e a “mudança total de chave” na relação EUA-Brasil, abalada pelo tarifaço unilateral aplicado por Trump.

Ainda segundo a publicação, o presidente Lula ficou otimista após receber os relatos de Vieira. Além disso, Vieira reforçou que o governo combaterá as injustiças cometidas por Trump contra o Brasil.