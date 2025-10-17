Lula: ‘Não temos que dar muita importância à Faria Lima’

...

Publicado em 17/10/2025 às 07:50

Alterado em 17/10/2025 às 07:50

Por Gabriel de Sousa - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez uma autocrítica da esquerda e afirmou que ela levou uma “surra” nas redes sociais nos últimos anos. Segundo o presidente, é preciso ir atrás de “pessoas que não têm dono” e dar mais importância para os trabalhadores, e não para o mercado financeiro. As declarações do petista foram feitas no 16º Congresso do PCdoB, em Brasília.

“A gente tem que calibrar o discurso para falar com a sociedade brasileira. A gente não tem que dar muita importância para a Faria Lima, não, o nosso discurso é para o povo brasileiro, para aqueles que trabalham”, declarou o presidente, que disse refletir sobre a esquerda atual após gravar, nesta quinta, uma mensagem de um grupo de europeus que querem recriar um partido socialista..

Lula também declarou que o desafio da esquerda é convencer críticos a estarem com os partidos progressistas nas eleições. Segundo ele, os últimos pleitos mostraram que a extrema direita presente na Segunda Guerra Mundial está retornando. “Como se explica uma figura grotesca como Bolsonaro virar presidente da República?”, disse o petista em ataque ao ex-presidente.

O presidente também disse que os esquerdistas deixaram de falar com “milhões de pessoas que são organizadas politicamente” e cobrou o uso do discurso que a democracia é “comida na mesa, salário e mais universidades”. “A revolução que devemos fazer é voltar aos braços do povo e ir onde o povo está”, declarou o presidente.

Lula também questionou os resultados das últimas eleições para a composição da Câmara dos Deputados comparado com os resultados para o pleito presidencial, afirmando que a esquerda fará maioria quando “entender que deputados são importantes”. Ele disse ainda que, nos dias atuais, políticos sem emendas não possuem chance de competir.

O presidente também voltou a criticar as redes sociais pelo compartilhamento de conteúdo pornográfico infantil e discurso de ódio. “Eu chamo de redes digitais, porque de sociais não tem nada”.