Vieira se reúne hoje com Rubio em Washington

Encontro dá sequência à aproximação entre Lula e Trump

Publicado em 16/10/2025 às 09:14

Alterado em 16/10/2025 às 10:58

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se reúne nesta quinta-feira (16), em Washington, com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, para avançar na agenda que deve ser discutida entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump em um possível encontro no fim do mês, na Malásia.

Vieira deve propor o fim do tarifaço imposto por Washington e a anulação das sanções aplicadas contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), como Alexandre de Moraes, em uma tentativa de reduzir as tensões diplomáticas e restabelecer o diálogo político entre os dois países.



Vieira e Rubio já haviam conversado por telefone em julho, poucos dias após Trump anunciar o aumento das tarifas sobre produtos brasileiros, em resposta a uma alegada "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.



O encontro de hoje ocorre após a recente aproximação entre Lula e Trump, que trocaram breves palavras em 23 de setembro, durante a Assembleia-Geral da ONU, e voltaram a conversar por telefone em 6 de outubro.



Já nos Estados Unidos, o deputado Eduardo Bolsonaro publicou nas redes sociais que Rubio estará acompanhado na reunião desta quinta pelo representante comercial americano, Jamieson Greer, que voltou a defender recentemente o tarifaço contra o Brasil. (com Ansa)