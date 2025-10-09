Pesquisa: Lula dispara na liderança para 2026, e vence todos adversários no 2º turno; de Tarcísio, abre 12 pontos de diferença

Mesmo inelegível, Bolsonaro é mantido na contagem e mais competitivo, mas também perderia para o petista

Publicado em 09/10/2025 às 07:28

Alterado em 09/10/2025 às 08:05

Por Julinho Bittencourt - A um ano das eleições presidenciais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue na liderança em todos os cenários simulados pela pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quinta-feira (9). O petista aparece com índices que variam entre 35% e 43% das intenções de voto no primeiro turno, ampliando a vantagem sobre os adversários testados, entre eles o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Mesmo inelegível, Jair Bolsonaro (PL) ainda é o nome mais competitivo da oposição, com 26%. Sem ele, os principais representantes do campo oposicionista são Michelle Bolsonaro (21%) e Tarcísio de Freitas (Republicanos), que marca entre 18% e 19%, dependendo do cenário.

Crescimento de Lula e estagnação dos adversários

Entre julho e outubro de 2025, Lula subiu de 32% para 39% nas simulações de primeiro turno. Tarcísio oscilou positivamente, de 15% para 18%, enquanto Ciro Gomes (PDT) manteve 12%. Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (União Brasil) aparecem com 4% cada.

Em cenários sem Tarcísio, Lula também cresce — de 30% para 36% —, e Michelle Bolsonaro passa de 19% para 21%, enquanto Ratinho Jr (PSD) sobe de 7% para 10%. Quando nem Tarcísio nem Michelle são incluídos, Lula chega a 35%, e Ratinho Jr registra 12%, sendo o único a crescer no período.

Segundo turno: Lula mantém vantagem

Nas simulações de segundo turno, os resultados permanecem semelhantes aos de setembro. Lula teria entre 41% e 47%, enquanto seus adversários variam conforme o nome testado:

Ciro Gomes: 32%



Jair Bolsonaro: 36%



Tarcísio de Freitas: 33%



Ratinho Jr: 31%



Romeu Zema: 32%



Ronaldo Caiado: 31%



Michelle Bolsonaro: 34%



Eduardo Leite: 31%



Em um confronto direto com Bolsonaro, Lula venceria por 46% a 36%, revertendo o empate numérico registrado em maio. A disputa mais acirrada seria contra Ciro Gomes, com o petista vencendo por 41% a 32%, diferença de nove pontos percentuais.

Rejeição e percepção dos eleitores

A pesquisa mostra que Lula mantém sua rejeição no mesmo patamar do seu potencial de voto. Já a família Bolsonaro apresenta rejeição acima de 60%, e os governadores de direita testados — como Tarcísio, Ratinho Jr e Zema — têm rejeição superior ao potencial de voto, com pelo menos um terço do eleitorado ainda desconhecendo seus nomes.

Entre os eleitores independentes, considerados decisivos, Lula também lidera o potencial de voto (42%), enquanto Bolsonaro aparece como o mais rejeitado (77%), seguido por Eduardo Leite (74%) e Michelle Bolsonaro (70%).

Metodologia

A pesquisa Genial/Quaest ouviu 2.004 pessoas em 120 municípios entre os dias 2 e 5 de outubro de 2025. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.