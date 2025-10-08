Diferença entre desaprovação e aprovação de Lula caiu 16 pontos em cinco meses

Levantamento Genial/Quaest mostra empate técnico entre aprovação e desaprovação do governo

Publicado em 08/10/2025 às 09:09

Alterado em 08/10/2025 às 15:12

.

Por Otávio Rosso - A mais recente pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (8), revela uma significativa recuperação da avaliação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo os números, 49% dos brasileiros desaprovam a gestão, enquanto 48% a aprovam — um empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.

Esse resultado representa uma redução expressiva em relação a maio, quando a diferença negativa atingia 17 pontos percentuais: 57% de desaprovação contra 40% de aprovação. Desde então, a distância entre os dois índices caiu de forma consistente, apontando para uma melhora gradual na percepção do governo.

Recuperação após pior momento em maio

A desaprovação vinha superando a aprovação desde janeiro deste ano, quando a diferença era de dois pontos (49% contra 47%). O auge da aprovação de Lula no atual mandato ocorreu em agosto de 2023, com 60% de avaliações positivas e 35% de negativas. Agora, o cenário indica uma tendência de equilíbrio entre os dois polos da opinião pública.

Avanço no Sudeste foi decisivo

Um dos fatores centrais para a melhora da avaliação presidencial foi o desempenho no Sudeste, região onde Lula vinha enfrentando maior resistência. Em maio, apenas 32% dos entrevistados dessa área aprovavam o governo; hoje, esse número subiu para 44%, um crescimento de 12 pontos. A desaprovação, que era de 64%, caiu para 52%.

No Nordeste, tradicional reduto de apoio ao petista, a aprovação se manteve em patamar elevado e ampliou a vantagem: saltou de 54% para 62%, enquanto a desaprovação caiu de 44% para 36%.

Diferenças por gênero

O levantamento também revela variações importantes entre homens e mulheres. Entre as entrevistadas, 52% disseram aprovar o governo, contra 45% que desaprovam. Em maio, o quadro era inverso: 54% de desaprovação e 42% de aprovação. Já entre os homens, a desaprovação caiu de 59% para 53%, enquanto a aprovação subiu de 39% para 44%.

Metodologia da pesquisa

A pesquisa Genial/Quaest foi realizada entre os dias 2 e 5 de outubro, com entrevistas presenciais a 2.004 pessoas em todas as regiões do Brasil. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.