Lula e Trump fazem reunião por videoconferência; encontro foi 'positivo', diz Haddad

Publicado em 06/10/2025 às 11:50

Alterado em 06/10/2025 às 15:23

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump conversaram por videoconferência nesta segunda-feira (6).

A conversa ocorreu após os dois mandatários terem se cumprimentado brevemente em 23 de setembro, à margem da Assembleia Geral da ONU, em Nova York.

A reunião "foi positiva", afirmou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que também participou da videoconferência, à CNN Brasil.

O telefonema girou em tornou do tarifaço de 50% imposto pelos EUA contra mercadorias brasileiras e das sanções aplicadas a autoridades do país por conta do processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e, segundo comunicado do Palácio do Planalto, ocorreu em "tom amistoso"

"Os dois líderes conversaram por 30 minutos, quando relembraram a boa química que tiveram em Nova York por ocasião da Assembleia Geral da ONU". Ambos "reiteraram a impressão positiva daquele encontro", ressaltou a nota do governo brasileiro.

Para Lula, o telefonema foi uma "oportunidade para a restauração das relações amigáveis de 201 anos entre as duas maiores democracias do Ocidente".

O presidente também "recordou que o Brasil é um dos três países do G20 com quem os Estados Unidos mantêm superávit na balança de bens e serviços", e "solicitou a retirada da sobretaxa de 40% [que se soma aos 10% anteriores] imposta a produtos nacionais e das medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras".

Ainda segundo o comunicado, Trump designou o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, para dar sequência às negociações com o vice-presidente Geraldo Alckmin, o chanceler Mauro Vieira e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Os presidentes também concordaram em se reunir pessoalmente, e Lula cogitou a possibilidade de realizar o cara a cara na cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean), que acontecerá na Malásia, no fim de outubro.

O petista ainda reiterou convite a Trump para participar da COP30, em Belém, e também se dispôs a viajar aos Estados Unidos. Ambos também trocaram telefones "para estabelecer via direta de comunicação".

Os presidentes já haviam conversado por alguns segundos durante a Assembleia da ONU, ocasião em que ambos relataram ter havido uma "excelente química" entre eles. (com Ansa)

Nota do governo brasileiro

"O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu na manhã desta segunda-feira, 6 de outubro, telefonema do presidente Donald Trump, dos Estados Unidos. Em tom amistoso, os dois líderes conversaram por 30 minutos, quando relembraram a boa química que tiveram em Nova York por ocasião da Assembleia Geral da ONU. Os dois presidentes reiteraram a impressão positiva daquele encontro.



O presidente Lula descreveu o contato como uma oportunidade para a restauração das relações amigáveis de 201 anos entre as duas maiores democracias do Ocidente. Recordou que o Brasil é um dos três países do G20 com quem os Estados Unidos mantêm superávit na balança de bens e serviços. Solicitou a retirada da sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais e das medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras.



O presidente Trump designou o secretário de Estado Marco Rubio para dar sequência às negociações com o vice-presidente Geraldo Alckmin, o chanceler Mauro Vieira e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ambos os líderes acordaram encontrar-se pessoalmente em breve. O presidente Lula aventou a possibilidade de encontro na Cúpula da Asean, na Malásia; reiterou convite a Trump para participar da COP30, em Belém (PA); e também se dispôs a viajar aos Estados Unidos.



Os dois presidentes trocaram telefones para estabelecer via direta de comunicação. Do lado brasileiro, a conversa foi acompanhada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, os ministros Mauro Vieira, Fernando Haddad, Sidônio Palmeira e o assessor especial Celso Amorim."

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.