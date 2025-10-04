Governo confirma viagem de Lula à Itália neste mês

Presidente brasileiro participará de evento da FAO em Roma

Publicado em 04/10/2025 às 11:58

Alterado em 04/10/2025 às 11:58

O governo brasileiro confirmou nesta sexta-feira (3) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajará para a Itália, por ocasião da abertura do Fórum Mundial da Alimentação, marcada para o próximo dia 13 de outubro.

A iniciativa acontecerá em Roma e é promovida pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), que fará uma série de eventos na terceira semana deste mês para comemorar seus 80 anos de fundação.

A capital italiana também é considerada uma das hipóteses estudadas para uma possível reunião entre o petista e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que mostraram "excelente química" durante em breve encontro na Assembleia-Geral da ONU, na semana passada.

Até o momento, no entanto, não há uma programação oficial sobre a visita de Lula a Roma.

A expectativa é de que posteriormente, entre os dias 24 e 27 de outubro, o petista siga para a Indonésia e Malásia. Na primeira parada ele será recebido na capital, Jakarta, pelo presidente indonésio Prabowo Subianto - oportunidade para Lula retribuir a vinda do líder a Brasília em julho.

O presidente brasileiro também participará como convidado do encontro de líderes da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean), em Kuala Lumpur. Além disso, existe a possibilidade de ser realizado um encontro bilateral com o primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim. (com Ansa)