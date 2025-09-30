Depois de aparecer com 'cara de saúde' ao lado de Tarcísio, Bolsonaro 'passa mal' e chama médicos em casa

Publicado em 30/09/2025 às 11:32

Alterado em 30/09/2025 às 11:36

Bolsonaro recebeu a visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, nessa segunda-feira (29). O encontro repercutiu em fotos nas redes sociais, com a imagem do ex-presidente bastante sorridente e com "cara de saúde". Logo depois do reflexo positivo, porém, a assessoria de Bolsonaro divulgou que o ex-presidente "passou mal" e precisou chamar médicos em casa para tratamento emergencial. "Teve crise de soluções e vômitos".



Bolsonaro (PL) teria apresentado "dores abdominais", e precisou ser atendido em sua residência, no bairro Jardim Botânico, em Brasília, onde cumpre prisão domiciliar desde o início de agosto.

O vereador Carlos Bolsonaro (PL) informou que seu pai enfrentou "uma crise de soluços acompanhada de quatro episódios de vômito, que ele mesmo descreveu como os mais intensos até agora".

Diante da situação, foi chamado com urgência o médico pessoal de Bolsonaro, Claudio Birolini, que determinou que o paciente permaneça em casa, sem necessidade de ser levado ao Hospital DF Star.

Essa foi uma das piores crises sofridas pelo ex-presidente desde que passou a cumprir prisão domiciliar, decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), relatou Carlos. Há duas semanas, Bolsonaro havia enfrentado outra crise e precisou ser levado ao DF Star, na região sul da capital federal.

O político de 70 anos foi submetido em abril a uma cirurgia de cerca de 12 horas, sob os cuidados de Birolini, para tratar as sequelas da facada recebida em 2018. (com Ansa)