Lindbergh: 'Aécio e Temer são sinônimos de golpe, de traição e de vergonha nacional'

Líder do PT na Câmara critica encontro político do relator Paulinho da Força, que aconteceu esta semana

Publicado em 21/09/2025 às 08:36

Alterado em 21/09/2025 às 08:36

Por Otávio Rosso - O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (PT-RJ), criticou neste sábado (20) o ex-presidente Michel Temer (MDB) e o deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG). Os dois se reuniram nesta semana para discutir o chamado Projeto de Lei da Dosimetria, que busca reduzir penas aplicadas a condenados por participação na tentativa de golpe.

Segundo Lindbergh, Temer e Aécio atacaram a democracia brasileira e agora tentam passar a imagem de “estadistas”.

“Golpistas não faltam no Brasil. Aécio Neves, que em 2014 atacou as urnas e questionou o resultado eleitoral, abriu caminho para a narrativa de fraude eleitoral. Michel Temer, em 2016, foi o artífice do golpe parlamentar que rasgou a soberania do voto e desmontou conquistas sociais. Agora, ambos posam de ‘estadistas’ enquanto viram lobistas de luxo”, criticou.

O deputado completou afirmando que ambos são sinônimos de “vergonha nacional”. “Temer, que já vendeu até banco, hoje circula como representante de big techs, governos e tribunais. Virou o ‘lobista da dosimetria’, oferecendo seus serviços até para quem quer reduzir pena de golpista. Não passam de caricaturas da própria decadência: homens que conspiraram contra a democracia e agora se agarram a qualquer negócio ou oportunidade para seguir influentes. Mas o povo não esquece: Aécio e Temer são sinônimos de golpe, de traição e de vergonha nacional”, concluiu.

O encontro em São Paulo

A crítica do petista ocorre após Michel Temer abrir sua residência em São Paulo para um encontro que reuniu Aécio Neves, Paulinho da Força — relator da proposta — e o presidente da Câmara, Hugo Motta. Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes acompanharam a reunião de forma remota.

A proposta, que substitui o antigo texto da anistia, busca reduzir as penas de todos os condenados por envolvimento na tentativa de golpe, inclusive os integrantes do chamado Núcleo Crucial, onde figura o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado a mais de 27 anos de prisão.

Durante entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, Temer já havia defendido a necessidade de uma medida que, em suas palavras, poderia contribuir para a “pacificação nacional”. Segundo ele, a mudança de nomenclatura para PL da Dosimetria expressa a tentativa de dar “nova dosagem” às punições.

“A ideia é que você produza um texto que pacifique o país”, declarou Temer. Ele ainda acrescentou que a proposta é fruto de diálogo com o STF e com o Executivo, construída como parte de um “pacto republicano”.