Sábado, 20 de de 2025

POLÍTICA

Brasil diz que Mercosul está 'pronto' para assinar acordo com UE

Firma do tratado pode acontecer em cúpula em dezembro

Publicado em 20/09/2025 às 18:42

Alterado em 20/09/2025 às 18:42

Bandeiras dos países do Mercosul Foto: Mercosul

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, assegurou nessa sexta-feira (19) que o Mercosul está "pronto para assinar" o acordo de livre comércio com a União Europeia.

Em coletiva de imprensa conjunta com a alta representante da UE para Política Externa, Kaja Kallas, o chanceler destacou que o envio do texto do tratado pela Comissão Europeia aos países-membros, no início de setembro, é um "passo de grande importância" e que a parceria adquire relevância "ainda mais premente face às ameaças ao sistema mundial de comércio".

"Entendemos que o acordo poderá ser assinado por ocasião da cúpula do Mercosul no Brasil [em dezembro].

A negociação está concluída, e o Mercosul já está pronto para a assinatura", declarou Vieira.

O ministro acrescentou que a visita de Kallas ao Brasil é sinal do “adensamento das relações bilaterais” após a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2023.

“Essa aproximação vem sendo marcada por um expressivo número de reuniões de alto nível”, declarou o chanceler em coletiva de imprensa ao lado da estoniana, ressaltando os “valores fundamentais” para Brasília e Bruxelas, como “a defesa da democracia, dos direitos humanos e do multilateralismo”.

Segundo Vieira, foi reafirmado no encontro o “interesse comum em realizar a Cúpula Brasil-UE, que não ocorre desde 2014". “Trabalhamos para que se possa realizar ainda neste ano ou, no mais tardar, no primeiro trimestre do próximo ano”.

Por fim, o chanceler definiu como “absurdas” as restrições impostas pelos Estados Unidos a membros da delegação do Brasil na Assembleia-Geral da ONU, em Nova York, na semana que vem.

“Nós estamos, através do secretário-geral da ONU e da presidente da Assembleia-Geral, relatando o ocorrido. São restrições que não têm cabimento, injustas e absurdas”, declarou Vieira.

O governo brasileiro acusa os EUA de demorar para liberar as permissões para a delegação do país, como no caso do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que não poderá circular livremente em Nova York durante sua estadia para a Assembleia-Geral. (com Ansa)

