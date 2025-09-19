Brasil chama de 'absurdas' restrições de vistos dos EUA

Washington impôs limitações a ministro Alexandre Padilha

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, definiu como "absurdas" as restrições impostas pelos Estados Unidos a membros da delegação do Brasil na Assembleia-Geral da ONU, em Nova York, na semana que vem.

"Nós estamos, através do secretário-geral da ONU e da presidente da AG, relatando o ocorrido. São restrições que não têm cabimento, injustas e absurdas", declarou o chanceler em coletiva de imprensa conjunta com a alta representante da UE para Política Externa, Kaja Kallas, em Brasília.

O governo brasileiro acusa os EUA de demorar para liberar as permissões para a delegação do país, como no caso do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que não poderá circular livremente em Nova York durante sua estadia para a Assembleia-Geral. (com Ansa)