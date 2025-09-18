POLÍTICA
Caetano Veloso chama a PEC da blindagem de 'PEC da bandidagem'
Compositor publicou a postagem abaixo nas redes sociais
POLÍTICA JB
Publicado em 18/09/2025 às 15:32
Alterado em 18/09/2025 às 15:32
Caetano Veloso Divulgação
A PEC da Bandidagem tem que receber da sociedade brasileira uma resposta socialmente saudável. Uma manifestação de que grande parte da população brasileira não admite um negócio desses. Ainda mais sendo, agora, às pressas, levado à frente esse projeto de anistia. Não pode ficar…— Caetano Veloso (@caetanoveloso) September 18, 2025