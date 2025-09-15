Lula participa de mutirão do 'Agora Tem Especialistas': 'Atendimento na qualidade que o povo precisa', diz

Mais de 3,2 mil profissionais em 45 hospitais universitários integram da ação. Previsão é de que mais de 29 mil procedimentos sejam realizados em todo o Brasil

Cirurgias eletivas, consultas com especialistas, exames e terapias. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acompanhou no último sábado (13), o mutirão de atendimentos à população para reduzir filas do Sistema Único de Saúde (SUS). A iniciativa integra o projeto Ebserh em Ação – Agora Tem Especialistas e ocorre em 45 hospitais universitários federais da rede Ebserh em todo o Brasil.

Trata-se do maior mutirão da história do SUS. O presidente acompanhou o evento na capital federal, após uma visita para acompanhar os atendimentos no Hospital Universitário de Brasília (HUB). O presidente teve ao lado os ministros Alexandre Padilha (Saúde) e Camilo Santana (Educação), além do presidente da Ebserh, Arthur Chioro, da reitora da UnB, Rozana Naves, e da superintendente do HUB, Maria Fátima de Sousa. Além de conversar com o público em Brasília, o presidente dialogou com ministros e representantes de outras unidades hospitalares país afora via videoconferência.

“Foram anos para construir a possibilidade de a gente fazer com que o povo mais pobre tenha direito a especialistas. É um milagre que está acontecendo neste país para fazer com que todo mundo seja tratado em igualdade de condições”, afirmou o presidente Lula durante a visita. “O rico vai no hospital e na hora tem o exame, o especialista. As pessoas mais humildes têm de chegar num balcão e tentar marcar uma consulta, que às vezes demora dez meses, um ano. Depois que chega no especialista, tem de esperar o exame, a máquina, mais dez meses. A doença não espera. Com esse programa, a ideia é fazer com que possamos dar o atendimento na qualidade que o povo precisa”, completou.

LOGÍSTICA – Foram programados mais de 29 mil atendimentos por meio do SUS. A ação inclui 1,9 mil cirurgias eletivas, 4,5 mil consultas especializadas e 22,7 mil exames especializados e terapias. Os atendimentos são voltados a especialidades como cardiologia, ortopedia, oftalmologia e saúde da mulher. São mais de 2,5 mil médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e demais especialistas, além de 700 estudantes. Ao todo, mais de 3,2 mil profissionais participam. A estratégia reforça o compromisso com a formação, o atendimento humanizado às necessidades da população e a redução das filas de espera. “Temos que criar condições de sermos rápidos para tratar da vida. É sagrado. É a função do médico, do enfermeiro e do Estado salvar vidas”.

DÍVIDAS POR VAGAS – O ministro Alexandre Padilha (Saúde) lembrou de outra face do programa, que é a troca de dívidas de hospitais privados com o Governo do Brasil por vagas de atendimento a pacientes do SUS. “Vamos transformando esse sonho em realidade. Hoje foi a mobilização dos hospitais universitários. Os primeiros pacientes do SUS já foram atendidos em hospitais privados pelo Mais Especialistas. Mais de 190 hospitais privados já manifestaram interesse em participar do programa. A próxima ação é com as carretas que vão circular pelo país. Outra é sobre a saúde dos caminhoneiros", listou o ministro.

SIMULTÂNEO - De Brasília, Padilha entrou em contato com representantes do Governo e do SUS em outras cinco das capitais que integram a mobilização. Em Belém (PA), 1.300 cirurgias, exames, consultas estão ocorrendo na Universidade Federal do Pará (UFPA), enquanto, em Minas Gerais, estão marcadas 185 cirurgias, 1.290 exames e 782 consultas em quatro universidades federais. Na Universidade Federal do Maranhão (UFMA), em São Luís (MA), há 2.341 procedimentos ofertados, sendo 152 cirurgias. Já em Goiânia (GO) o número é de 2.049 procedimentos. O mutirão em Curitiba (PR) funciona no Hospital das Clínicas e 2.400 famílias terão acesso a 2.326 exames, consultas e 155 cirurgias.

FORMAÇÃO – O ministro Camilo Santana (Educação) exaltou a importância da rede de atendimento à saúde associada à formação qualificada de profissionais. “O governo está trazendo dignidade, oportunidade para pessoas que esperam seis meses, até mais de um ano para fazer um exame, uma cirurgia, uma consulta. São 45 hospitais universitários públicos do SUS. É a maior rede de hospitais públicos do Sul Global. São hospitais de ensino, pesquisa, que formam profissionais de saúde para nossa nação”.

EBSERH - Vinculada ao MEC, a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 45 hospitais universitários federais em 25 estados brasileiros. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do SUS ao mesmo tempo em que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.

COMPROMISSO - O presidente da Ebserh, Arthur Chioro, afirmou que o Dia E reafirma o compromisso da universidade pública e da ciência brasileira e lembrou que este é o segundo de três mutirões previstos. “É um compromisso dos hospitais universitários, do MEC com o Ministério da Saúde, para que essa pauta prioritária do povo brasileira possa ser encontrada”, disse. “Assumimos o compromisso de não apenas realizar três grandes mutirões, mas de aumentar a produção cirúrgica dos nossos hospitais universitários em 40%”, complementou.

35 ANOS DO SUS - A mobilização também celebra um marco simbólico para a saúde pública: o mutirão ocorre no mês em que o SUS completa 35 anos. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que foi o relator da Lei Orgânica do SUS, em 1989, quando exercia mandato de deputado federal, exaltou a importância da política pública. “O presidente Lula foi constituinte e foi na Constituição de 1988 que se estabeleceu a seguridade social. Um tripé: saúde, previdência e assistência social. Assim nasceu o SUS, na Constituição de 1988. A gente vê aqui os resultados. Um Sistema Único de Saúde com equidade, gratuidade, universalidade e integralidade que é um exemplo para o mundo”.

SEGUNDA EDIÇÃO - Essa é a segunda edição do Dia E neste ano. Em julho, foram realizados 12.464 procedimentos em todo o país, sendo 10.160 exames, 1.244 consultas e 1.060 cirurgias. Em 2025, a Ebserh em Ação já realizou um total de 417 mutirões em diferentes momentos.