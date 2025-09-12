Lideranças políticas celebram voto de Cármen Lúcia para condenar Bolsonaro

...

Publicado em 12/09/2025 às 08:01

Alterado em 12/09/2025 às 08:01

Por Armando Holanda - Responsável por formar maioria na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) para condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus, a ministra Cármen Lúcia teve elogios tecidos por membros governistas.



Em declaração à Sputnik Brasil, a senadora Teresa Leitão (PT-PE) destacou o peso simbólico e jurídico do voto da ministra. Para a parlamentar, a decisão da magistrada representa um marco emblemático no enfrentamento ao machismo e na defesa da democracia brasileira.

"O voto da ministra Cármen Lúcia virou um símbolo no processo de condenação de Bolsonaro e sua turma. Num país onde o machismo ainda tenta ditar regras, a história acaba de ganhar um capítulo emblemático", afirmou a senadora.



Teresa ressaltou que o ex-presidente tem um histórico de "declarações misóginas e atitudes que desrespeitam mulheres", e que, por isso, o fato de sua condenação ter se dado com o voto decisivo de uma ministra mulher carrega um simbolismo especial.



"Parabéns, ministra Carmen Lúcia. O seu brilhante voto teve esse caráter simbólico. Em nome de todas as mulheres, lhe agradecemos porque você nos representa", disse.

O deputado federal Carlos Veras (PT-PE) também celebrou o voto da ministra Cármen Lúcia, classificando a decisão como um divisor de águas na história política do país. Para o parlamentar, o posicionamento da ministra representa não apenas justiça, mas também soberania e resistência democrática.



"Com o voto da ministra Cármen Lúcia, o Brasil começa a ser passado a limpo com a condenação de Bolsonaro. É um marco que escreve na história brasileira que não tem anistia para quem atenta contra a democracia", afirmou Veras.

O deputado também destacou o recado que a decisão transmite à comunidade internacional, reforçando a autonomia das instituições brasileiras: "E mais: que o Brasil é um país soberano que não aceita interferência estrangeira sobre os poderes da nossa República, que hoje, com essa decisão, se agiganta diante do mundo."



O parlamentar Rui Falcão (PT-SP) também pontuou que o "voto [da ministra foi] muito bem fundamentado, confirmando a sua tradição e compromissos com a democracia". (com Sputnik Brasil)