Brasil convoca cúpula virtual do Brics na próxima segunda para discutir estratégia na ONU e COP30

Publicado em 01/09/2025 às 19:51

Alterado em 01/09/2025 às 19:51

O presidente Lula discursa ao lado de Cyril Ramaphosa (na ponta direita), presidente da África do Sul; Narendra Modi (segundo da esquerda para a direita), primeiro-ministro da Índia; e Li Qiang (na ponta esquerda), premiê da China, durante a 17ª Cúpula do Brics, no Rio de Janeiro. Brasil, 7 de julho de 2025 (arquivo) Foto: AP Photo / Eraldo Peres

O Brasil convocou uma reunião virtual de líderes do Brics para a próxima segunda-feira (8), com o objetivo de coordenar a atuação conjunta do grupo nos principais fóruns internacionais previstos para o segundo semestre de 2025.



O encontro, que ocorrerá por videoconferência, reunirá o governo dos membros plenos: Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã. A cúpula terá como tema central a defesa do multilateralismo, uma das bandeiras históricas do Brics.



À Sputnik Brasil, o Itamaraty esclareceu que o encontro terá como objetivo coordenar a participação do grupo nos principais eventos internacionais do segundo semestre do ano, como a 79ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), que tem início em 23 de setembro; a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30), marcada para novembro em Belém (PA); e a Cúpula de Líderes do G20, que será sediada na África do Sul, também em novembro.



A iniciativa é parte e reforça o protagonismo brasileiro à frente da presidência rotativa do grupo, exercida até o fim deste ano.

Além de articular posições comuns, a reunião pretende avançar na preparação para a COP30, considerada uma das maiores conferências climáticas da década. A expectativa é de que na conferência climática sejam discutidos mecanismos de financiamento climático, transição energética e justiça ambiental, com foco especial nos interesses dos países em desenvolvimento.



Os diálogos entre os países do BRICS continuarão ao longo do calendário internacional, com uma série de reuniões técnicas e políticas programadas até o fim do ano, informa a pasta. (com Sputnik Brasil)