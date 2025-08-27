Lula assina recondução de Gonet ao comando da PGR

Procurador-geral teve visto suspenso pelo governo dos EUA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou nesta quarta-feira (27) a recondução de Paulo Gonet ao cargo de procurador-geral da República (PGR) por mais dois anos, a menos de uma semana do início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no processo por tentativa de golpe.



A decisão ocorre em um momento em que Gonet e diversos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), como o relator do processo, Alexandre de Moraes, tiveram seus vistos suspensos pelo governo americano, que questiona o julgamento de Bolsonaro e o classificou como uma "caça às bruxas".



Gonet foi nomeado para comandar a PGR em novembro de 2023, durante o primeiro ano do atual mandato de Lula.



Agora caberá ao Senado decidir se confirma a recondução do procurador-geral. (com Ansa)